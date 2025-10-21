Ціни на яйця битимуть рекорди? Чому здорожчали та як не переплачувати

Найвища ціна на яйця є в Ашані

Ціни на курячі яйця в Україні продовжують шокувати споживачів: за рік вони зросли на понад половину, а в деяких супермаркетах десяток яєць тепер коштує майже 80 гривень.

За даними Держстату, з вересня 2024 по вересень 2025 року ціни на яйця зросли на 50,9%. "Телеграф" вирішив проаналізувати, як змінилась вартість продукту за місяць та де можна зекономити кошти на популярних марках.

За даними Мінфіну, у вересні 2025 року популярні марки яєць подорожчали:

Квочка (С1, 10 шт) : з 67,90 грн до 74,50 грн;

: з 67,90 грн до 74,50 грн; Ясенсвіт (С1, 10 шт): з 72,53 грн до 73,53 грн.

Популярні бренди Квочка та Ясенсвіт - порівняння

Ціни на яйця у різних супермаркетах відрізняються

Найвища вартість яєць "Квочка" і "Ясенсвіт" — в Ашані (79,00 грн і 71,40 грн). Найдешевші яйця продають у Форі (69,90 грн) і в Сільпо (68,89 грн) відповідно.

Квочка та Ясенсвіт – різні ціни в магазинах

Чому так відбувається

За словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенко, передає "УНІАН", подорожчання частково пояснюється сезонним фактором: у холодну пору року зростає попит на промислові яйця, тоді як виробництво у домашніх господарствах скорочується. Додатково на ціни впливають витрати на корми та енергію для фермерських господарств.

Фахівці прогнозують, що подальше коливання цін буде залежати від ринкових факторів і собівартості продукції, тож зростання або зниження вартості яєць у найближчі місяці можливе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких цін чекати у холодний сезон та під час відключень в Україні.