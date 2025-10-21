Цены на яйца будут бить рекорды? Почему подорожали и как не переплачивать

Самая высокая цена на яйца в Ашане

Цены на куриные яйца в Украине продолжают шокировать потребителей: за год они выросли более чем на половину, а в некоторых супермаркетах десяток яиц теперь стоит почти 80 гривен.

По данным Госстата, с сентября 2024 по сентябрь 2025 года цены на яйца выросли на 50,9%. "Телеграф" решил проанализировать, как изменилась цена продукта за месяц и где можно сэкономить средства на популярных марках.

По данным Минфина, в сентябре 2025 года популярные марки яиц подорожали:

"Квочка" (С1, 10 шт) : с 67,90 грн до 74,50 грн;

: с 67,90 грн до 74,50 грн; "Ясенсвіт" (С1, 10 шт): с 72,53 грн до 73,53 грн.

Популярные бренды Квочка и Ясенсвіт — сравнение

Цены на яйца в разных супермаркетах отличаются

Самая высокая стоимость яиц "Квочка" и "Ясенсвіт" — в Ашане (79,00 грн и 71,40 грн). Самые дешевые яйца продают в Форе (69,90 грн) и в Сільпо (68,89 грн) соответственно.

"Квочка" и "Ясенсвіт" – разные цены в магазинах

Почему так происходит

По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, передает "УНИАН", подорожание частично объясняется сезонным фактором: в холодное время года растет спрос на промышленные яйца, в то время как производство в домашних хозяйствах сокращается. Дополнительно на цены влияют затраты на корма и энергию для фермерских хозяйств.

Специалисты прогнозируют, что дальнейшее колебание цен будет зависеть от рыночных факторов и себестоимости продукции, поэтому рост или снижение стоимости яиц в ближайшие месяцы возможно.

