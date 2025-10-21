Ціни на їжу стрибнуть через обстріли? Експертка Світового банку пояснила, коли й що насправді здорожчає

Українці бояться "картоплі по 55" через обстріли та відключення світла, але експертка запевняє: різкого стрибка цін не буде

Удари Росії по енергетиці та залізниці в Україні, інфляційні процеси та чутки про дефіцит врожаю регулярно підживлюють побоювання українців щодо різкого зростання цін на продукти. Чи дійсно варто очікувати "картоплю по 55" та тотального подорожчання через необхідність увімкнути генератори?

Про це "Телеграфу" розповіла Оксана Руженкова, експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва. Вона пояснила, які продукти насправді можуть додати в ціні, чому українські виробники молочки не можуть суттєво підняти ціни, і як імпорт з Польщі, Туреччини та Німеччини стримує "стрибок" цін на внутрішньому ринку.

Які продукти подорожчають через відключення

Думаю, що підвищаться ціни фактично на все. Навіть якщо комусь здається, що картопля, морква, буряк, капуста або фрукти можуть спокійно лежати, це неправда. По факту будь-яке сховище — це холодильник, куди продукція поміщається і зберігається за температури 3-5 градусів аж до травня.

Тому єдині продукти, які залишаться в нинішній ціні, — це ті, які не встигли покласти в сховище. Це можуть бути пізні сорти яблук, груш. Також пізні сорти картоплі, моркви, капусти. Їх викопуватимуть і відразу продаватимуть по поточній ціні.

Які продукти не дорожчатимуть

Якщо борщовий набір буде дорожчати, то навряд сильно. Якісь пару гривень особливої погоди споживачам не зроблять. Адже Україна активно імпортує всі овочі. Навіть при тому, що у нас великий врожай цибулі, ми її імпортуємо з Нідерландів, Китаю, Польщі, Іспанії й навіть Кенії та Киргизстану.

Не зупиняється імпорт помідорів, огірків. Імпорт з Туреччини завдавав збитків українським фермерам та очікувалося, що він збавить обертів, але Туреччина досі лідирує у постачаннях — 440 тонн томатів і 340 тонн огірків за чотири останніх дні. Серед лідерів із постачання цих овочів також є Іспанія, Марокко, Польща, Албанія тощо. Крім того, Україна наразі дуже багато імпортує фруктів з Узбекистану, зокрема, винограду, що однозначно приємний факт за умов війни.

Також Україна активно імпортує молочні продукти — зараз корови менше дояться, надої скорочуються на зиму, і український виробник би й хотів підняти ціни, але не може, бо в Європі ціни навіть дещо нижчі, ніж у нас. Відповідно, поступає перероблена продукція з-за кордону, зокрема сири, та має попит у нас. Польща лідирує у постачанні, за нею Німеччина, Франція та Нідерланди. А Україна своєю чергою зараз експортує згущене та сухе молоко, вершкове масло.

Тобто процеси експорт-імпорт не зупиняються, і вони однозначно впливатимуть на ціни на внутрішньому ринку. І ситуації, що воно раптом все підскочило і подорожчало, не буде такого. Кілька гривень, не більше. Але є й певний момент несподіванки з цінами на імпортні продукти. Курс євро зростає, є інфляційні процеси та рекомендація від МВФ Нацбанку України "відпустити гривню" — все це може мати вплив на ціни.

Чи впливають удари по залізниці

На експорт ми веземо і залізницею, і суднами, а імпорт у нас іде переважно більш доступним автотранспортом через внутрішні шляхи. Тому удари по залізниці навряд чи вплинуть.

Чи буде картопля по 55

Для задоволення внутрішньої потреби країни в картоплі для 50 млн людей достатньо 7,5 млн тонн. Промислові виробники та домогосподарства вирощують не менше 9 млн тонн, при цьому людей в Україні зараз значно менше, ніж 50 млн, адже дуже багато виїхало з держави через війну.

Тому чутки, що через посуху та твердий ґрунт ціни на картоплю можуть підскочити до 55 гривень за кілограм — це просто інформування інших виробників картоплі про намір підняти ціни на продукцію. Проте і Польща, і Німеччина 2025 року отримали чудовий урожай, і не дадуть українським фермерам це зробити. На їхніх власних ринках зараз дуже дешева картопля, і вони постачають її в Україну по 6-7 грн. Кінцевий споживач отримає картоплю по 15-16 гривень, але не по 25 грн чи більше, як минулого року.

Що буде з цінами на курятину

У нас більше ніж 100 птахофабрик в Україні, і переважна більшість з них орієнтується на попит на внутрішньому ринку. Вони так само будуть потерпати від електроенергії та будуть скидати ціну, а якщо будуть відключати світло ще і в магазинах, то оцей от обсяг курятини він буде доволі достатнім. Головне, щоб ми встигали його споживати. Буде це свіжий продукт, чи перероблений у напівфабрикати — не принципово. Ну, тобто, якщо і буде подорожчання, воно також буде в межах там, ну, 5-7 грн, максимум 10 грн.

Коли точно піднімуться ціни в Україні

Більш суттєво ціни піднімуться традиційно під Новий рік, Різдво. А далі будемо дивитись реально на ці обстріли і на логістику, наскільки вони впливатимуть на вартість дизпалива. Якщо холодильники (сховища) працюватимуть на генераторах, ціни на овочі, на молочну та м`ясну продукцію однозначно поповзуть вгору.