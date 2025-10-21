"Сльоза покотилась". Українців вразила різниця цін на продукти у 2021 та 2025 році (фото)

Деякі позиції подорожчали на 200 грн

Українка показала старі фото цін на продукти за 2021 рік і розбурхала мережу. Адже подекуди товари подорожчали на 100, а то й більше, гривень.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому показані фото продуктів у супермаркетах напередодні Нового року. "Телеграф" вирішив проаналізувати зміни та підрахувати на скільки підскочили ціни.

Для порівняння використовували портал АТБ, адже переважна більшість продуктів саме з цієї мережі. Вартість продуктів вказана за грудень 2021 року та жовтень 2025.

Як змінювались ціни:

Солоне печиво TUC у 2021 році коштувало 14 грн по акції та 16 грн без. Зараз же вартість складає 56,60 грн. Ціна зросла на 42 грн.

Ціна на печиво Тук 2021-2025

Чипси Lay's у 2021 продавали за 31-34 грн, а у 2025 — 120 г коштує 69-58 грн, а 60 г — 32 грн. Ціна зросла на 38 грн

Ціна на чипси 2021-2025

Риба слабосолена "Норвен" у 2021 продавалась за 129 грн по акції, без неї 224 грн. Зараз ціна складає за форель 240 г — 346 грн, а сьомга 210 г — 240 грн. Вартість змінилась на 217 грн.

Ціна на рибу Норвен 2021-2025

Сік "Садочок" у 2021 продавали по 41 грн гранатовий 1 л, а у 2025 — по 48 грн. Ціна зросла на 17 грн.

Ціна сік Садочок 2021-2025

"Наш сік" упаковка на 1,4 л у 2021 коштувала 32 грн, у 2025 — 1,9 л 104 грн. Сік подорожчав на 72 грн, але змінився й літраж.

Ціна Наш сік 2025

Напій Coca-Cola Zero 1 л у 2021 коштував 17 грн за акцією, зраз же ціна складає 36 грн. Ціна зросла на 19 грн за пляшку.

Ціна на колу 2021-2025

Сир м'який фета у 2021 продавали за 32 грн по акції та за 75 грн у 2025 році. Різниця складає 43 грн.

Ціна на сир фета 2021-2025

Мигдаль сушений у 2021 коштував 30 грн за 75 г, а у 2025 — 58 грн. Ціна зросла на 28 грн.

Ціна на мигдаль 2021-2025

Зауважимо, що вказані ціни можуть відрізнятись у містах України. Однак подорожчання важко не помітити, особливо, враховуючи, що деякі позиції за чотири роки зросли аж на 200 грн. У коментарях користувачі шокова і здивовані.

