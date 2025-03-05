Скляний "Міст Кличка" знову тріснув: столична влада назвала причину (фото)
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У КМДА показали, який вигляд має пошкоджене скло
У Києві на "Скляному мосту", який ще відомий як міст мера Віталія Кличка, знову з’явилися тріщини. Дефект побачили днями — тріснув верхній шар скла на одній із панелей.
Наразі пошкоджену ділянку відгородили, але столична влада запевняє, що загрози для відвідувачів немає. Про це повідомили в КМДА.
Інформація про нові тріщини швидко поширилася у соцмережах після того, як кияни опублікували відео з місця події. За їхніми словами, одна зі скляних поверхонь вкрилася павутиною дрібних тріщин.
У КМДА оперативно відреагували на ситуацію, заявивши, що скло було пошкоджене ще в грудні 2024 року внаслідок актів вандалізму.
"На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами. Цей факт зафіксований камерами відеоспостереження", — йдеться у повідомленні.
Також у КМДА зазначили, що сам міст залишається безпечним, оскільки його конструкція складається з багатошарового триплексу.
Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" уже замовило нову скляну панель, проте її встановлення відбудеться лише за стабільної плюсової температури. У КМДА пояснили, що при низьких температурах скло та монтажні матеріали можуть змінювати свої геометричні параметри, що підвищує ризик нових деформацій.
Нагадуємо, що "Скляний міст" уже не вперше опиняється в центрі уваги через появу тріщин. Подібні випадки фіксували ще у 2019 році, одразу після відкриття мосту. Тоді представники влади заявляли, що причиною пошкоджень також стали навмисні дії вандалів або навіть стрілянина по склу. Тріскалося стекло на "мосту Кличка" й минулого року.
Раніше "Телеграф" писав, де у Києві знайти унікальний сонячний годинник із минулого. Він вважається найстарішим у столиці хронометром такого типу і про його існування знають лише одиниці.