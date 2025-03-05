Скляний "Міст Кличка" знову тріснув: столична влада назвала причину (фото)

У КМДА показали, який вигляд має пошкоджене скло

У Києві на "Скляному мосту", який ще відомий як міст мера Віталія Кличка, знову з’явилися тріщини. Дефект побачили днями — тріснув верхній шар скла на одній із панелей.

Наразі пошкоджену ділянку відгородили, але столична влада запевняє, що загрози для відвідувачів немає. Про це повідомили в КМДА.

Інформація про нові тріщини швидко поширилася у соцмережах після того, як кияни опублікували відео з місця події. За їхніми словами, одна зі скляних поверхонь вкрилася павутиною дрібних тріщин.

У КМДА оперативно відреагували на ситуацію, заявивши, що скло було пошкоджене ще в грудні 2024 року внаслідок актів вандалізму.

"На пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою свободи українського народу одне зі скляних покриттів зазнало умисного пошкодження вандалами. Цей факт зафіксований камерами відеоспостереження", — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА зазначили, що сам міст залишається безпечним, оскільки його конструкція складається з багатошарового триплексу.

Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" уже замовило нову скляну панель, проте її встановлення відбудеться лише за стабільної плюсової температури. У КМДА пояснили, що при низьких температурах скло та монтажні матеріали можуть змінювати свої геометричні параметри, що підвищує ризик нових деформацій.

Пошкодження скла на пішохідному мосту

Нагадуємо, що "Скляний міст" уже не вперше опиняється в центрі уваги через появу тріщин. Подібні випадки фіксували ще у 2019 році, одразу після відкриття мосту. Тоді представники влади заявляли, що причиною пошкоджень також стали навмисні дії вандалів або навіть стрілянина по склу. Тріскалося стекло на "мосту Кличка" й минулого року.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві знайти унікальний сонячний годинник із минулого. Він вважається найстарішим у столиці хронометром такого типу і про його існування знають лише одиниці.