"Міст Кличка" продовжує тріщати: у мережі показали фото нового пошкодження

Думали, що ніхто не помітить

У Києві на велосипедно-пішохідному мосту, відомому в масах як "міст Кличка", вкотре тріснуло скло. Комунальники поставили на місце тріщини пластикові блоки.

Про це повідомляють підписники телеграм-каналу "Життя Оболонь Київ". Там показали фото.

У мережі не забули про скандальне звільнення очільника метрополітену Віктора Брагінського, і почали шуткувати.

"Може це зробив Брагінський в знак помсти за своє звільнення з годівниці-метрополітену?", — написали в групі.

Закрили місце тріщини пластиковими блоками

Це вже не перший випадок, коли тріскається скло на мосту.

Що відомо про міст

Він з'єднує "Володимирську гірку" та Арку дружби народів, здобув широку популярність завдяки своїй скляній підлозі. Саме з неї у день відкриття на склі стрибали мер Віталій Кличко і його відомий брат Володимир. Після цього міст у народі стали називати "мостом Кличка".

Нагадуємо, восени 2022 році російська ракета влучила біля "мосту Кличка". Серйозних руйнувань вдалося уникнути майже дивом.

Він був пошкоджений, через що його закрили. Через два місяці, коли реставрували скляний міст, його знову відкрили для відвідувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що глава української столиці Віталій Кличко відзначився новим жартом про скляний міст у Києві.