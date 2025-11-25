Розбавте водою і попшикайте на вікна: як за допомогою простого засобу вивести плісняву на вікнах

Через конденсат і вогкість на вікнах може з’являтися пліснява

У холодну пору на вікнах квартир і будинків може з’являтися конденсат. "Скло, що плаче" в свою чергу може призводити до утворення цвілі на рамах і підвіконнях. Боротися з цією проблемою можна за допомогою підручних засобів, які є на кухні.

"Телеграф" розповідає, як вивести плісняву на вікнах з використанням оцту та води.

Лайфхак від плісняви на вікнах

Темні плями плісняви на вікнах псують не лише їхній вигляд, а й можуть бути небезпечними для здоров’я мешканців будинку. Позбутися цієї проблеми допоможе звичайний столовий оцет і вода, пише Express. Все що вам потрібно – це розвести рівні кількості оцту та води і налити їх у ємність із пульверизатором.

Після цього потрібно підготувати поверхню. Протріть плісняву на вікнах вологою ганчіркою, потім сухою. Після цього розпиліть оцтовий розчин на проблемні місця та залиште на годину.

Коли мине час, протріть щіткою або вологою ганчіркою вікна та рами. Після цього промийте чистою водою і витріть насухо чистою ганчіркою. Це допоможе вашим вікнам знову виглядати як нові.

При цьому варто пам’ятати, що нерозбавлений оцет не буде ефективнішим засобом. Більше того, він може пошкодити деякі поверхні. Тому краще розводити його з теплою водою у рівних кількостях.

