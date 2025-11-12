Чому собаки нахиляють голову, коли ви з ними говорите? Це не просто мила звичка

Якщо собака нахиляє голову без приводу або часто трясе головою, це може бути симптомом.

Собаки часто нахиляють голови, коли чують знайомий голос або своє ім’я. У науковців є пояснення: така поведінка допомагає тваринам краще сприймати звуки й емоції людини. За даними британських ветеринарів, цей жест не лише практичний, а й є ознакою розуму та емоційної чутливості.

Що потрібно знати

Собаки нахиляють голову, щоб краще чути знайомі звуки, розуміти слова та емоції людини

Пес може робити це свідомо

Якщо собака нахиляє голову без зв’язку зі звуками — це може свідчити про хворобу

Деякі фахівці з поведінки вважають, що собаки іноді навмисно нахиляють голови, бо знають — людям це подобається. У відповідь вони отримують увагу, ласку та смаколики. Професійна тренерка з поведінки тварин Еріка Лесса, що має сертифікацію CBST, CDBT, CDBC, CPDT-KA зазначає: "якщо собака природно нахиляє голову з якоїсь причини і відбувається позитивне підкріплення, випадки нахилу голови, ймовірно, почастішають".

Я тебе чую: собака висловлює любов

Поведінкова експертка зазначає, що нахил голови — це прояв когнітивної залученості: пес уважно слухає, намагається зрозуміти знайомі слова, особливо ті, що обіцяють щось приємне — прогулянку, гру чи ласощі. Це також жест, що підкреслює приязнь, так собака демонструє, що сконцентрована на людині й її словах.

Собаки нахиляють голову, щоб краще чути та бачити

Коли собака нахиляє голову, вона налаштовує слух — змінює кут, щоб краще вловити напрямок звуку. Це особливо важливо для порід із довгими або висячими вухами, які частково блокують звук. Також собаки таким чином краще бачать міміку людини. Їхні морди можуть закривати частину обличчя, тому невеликий нахил допомагає чіткіше розпізнати емоції та губи співрозмовника. Сторона нахилу залежить від вподобань.

Нахиляють голову всі собаки

Коли нахиляння голови у собаки є приводом для занепокоєння

Якщо собака нахиляє голову незалежно від того, що він бачить або чує, це може мати певну медичну причину. Серед розповсюджених — вушні інфекції, дефіцит вітамінів або ж пошкодження барабанних перетинок. Якщо є й інші симптоми може виникнути потреба звернутися до ветеринара.

