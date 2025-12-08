Українці отримуватимуть сповіщення про повістку: коли запрацює нововведення

У Міноборони назвали дату, коли запрацює нова послуга

З 2026 року в Резерв+ зʼявиться можливість отримувати попередження про відправку повістки Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на полях Digital Defence Forum в понеділок, 8 грудня, передає РБК-Україна.

За його словами, з 2026 року в додатку для військовозобов'язаних зʼявиться можливість отримувати сповіщення про відправку повістки або стану розгляду адміністративної справи (у разі порушень правил військового обліку). Отримувати такі повідомлення можна буде за бажанням, надавши в додатку попередню згоду на це.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на тому ж заході розповів, що 95% всіх послуг ТЦК були переведені в онлайн. За його словами, було продовжено майже мільйон відстрочок онлайн, а розвантаження ТЦК дозволило більше сконцентруватися на процесі мобілізації.

"І останні місяці, як ми бачимо, вони показують процес мобілізації достатньо ефективніше, ніж те, що було до цього", – каже міністр.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються. З вказаної дати більшість відстрочок має продовжуватися автоматично. При цьому основним способом отримання документів стала програма Резерв+.