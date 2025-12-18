Найкращі віншування на Коляду 2025 для маленьких дітей, що легко вивчити

Вони милі, зрозумілі та звучні

В українців існує безліч чудових традицій, що супроводжують різдвяно-новорічні свята. Однією з таких традицій є віншування.

Віншування – це український різдвяний звичай. Під віншуванням розуміють віршовані привітання, які входять до програми вертепу. Їх промовляють після колядок у вечір Різдва або на Йордан.

З переходом на новий календар у 2023 році дати свят змістилися на 13 днів раніше. Відповідно, період колядування, тобто Коляда, тепер триває від вечора 24 грудня до свята Богоявлення (Водохреща), яке за новим стилем припадає на 6 січня.

Короткі віншування для дітей на Коляду

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

Я маленька дівчинка,

Як на городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!

В Україні православні християни та греко-католики, які користуються новоюліанським церковним календарем, відзначають Різдво 25 грудня. "Телеграф" зробив добірку колядок для дітей українською мовою.