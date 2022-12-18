Про що попросити Миколу Чудотворця: 5 найсильніших молитов

Вимовляти молитву потрібно зі щирими почуттями

У п'ятницю, 19 грудня, за старим стилем відзначається День святого Миколая — одне з найважливіших свят року. Цього дня у кожній оселі запановує особливе тепло, очікування дива та світла щира радість.

Святителю Миколі Чудотворцю особливо палко моляться православні віряни. Вважається, що він може допомогти в особливо важких ситуаціях, йому моляться про здоров’я, прощення гріхів, на удачу, про допомогу в грошах, про добробут дитини.

"Телеграф" підготував добірку з п'яти найдієвіших молитов, звернених до Святого Миколая, які читають за різних життєвих обставин. Молитву рекомендується вимовляти в тиші та самоті, зосередившись на своїх думках і вкладаючи у кожне слово щиру віру та внутрішнє навернення.

Молитва Миколі Чудотворцю про здоров’я

Святий Миколай Чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ. Звертаємося до тебе зі смиренним проханням у хворобі та немочі. Усунь від (ім’я) пристріту і тяжкої недуги. Відпусти (ім’я) всі гріхи, що стали причиною тяжких страждань. Прийми каяття хворого та його близьких. Нехай усі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров’я та благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить його. Попроси, о Святителю Миколай, щоб усі негаразди відпустили і хвороби залишили назавжди. На все твоя воля. Амінь.

Молитва святому Миколаю про прощення гріхів

Миколо Угоднику! До тебе як до вчителя і пастиря я звертаюся з вірою та повагою, з любов’ю та схилянням. Вдячні слова тобі спрямовую, за життя благополучне благаю. Велике дякую тобі кажу, на милість сподіваюся та на прощення. За гріхи, за думки та за помисли. Як помилував ти всіх грішних, так помилуй мене. Від випробувань страшних огороди та від смерті марної. Амінь!

Молитва святому Миколаю про здоров’я та добробут дитини

О добрий наш пастир і наставник, Христа Миколо! Почуй слова мої, про рідну мою людинку, дитинку мою (ім’я)! Закликаю до допомоги Тебе, йому немічному, малодушністю затьмареному допоможи. Не залиши його в гріховному полоні, серед лукавих діянь! Моли за нас Творця нашого, Владико! Щоб життя раба Божого в чистоті і спокої помислів йшло, Щоб щастя і мир з ним в ногу ступали, Щоб всі проблеми та негоди стороною обійшли. А ті, що вже трапились, шкоди не завдали! На Твоє заступництво я надіюсь! Амінь!

Молитва Миколі Чудотворцю на удачу

О, всесвятий Миколай, угоднику неабиякий Господній, теплий наш заступник і скрізь у скорботах швидкий помічник. Допоможи мені, грішному й похмурому, у справжньому житті, благай Господа Бога дарувати мені прощення всіх моїх гріхів, які згрішились від юності моєї, у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї допоможи мені, окаянному, благай Господа Бога, всієї тварі Творця, визволити мене від повітряних поневірянь і вічної муки, нехай завжди прославляю Отця, і Сина, і Святого Духа і твою милостиве представництво, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Миколі Чудотворцю про допомогу у грошах

О, всеблагий отче Миколай, пастир і вчитель усіх вірою, що припливають до твого заступництва, і теплою молитвою тебе закликають, незабаром потчися, і визволи Христове стадо від вовків, що гублять його, або від навали латинян лукавих, що повстають на нас. Огороди і збережи нашу країну, і всяку країну в Православ’ї сущу, святими твоїми молитвами від мирського заколоту, меча, нашестя іноплемінників, від міжусобних і кровопролитних лайок. І як помилував ти трьох чоловіків у в’язниці сидячих, і визволив їх від царя гніву і посічення мечного, так помилуй і визволи народ православний від згубної єресі. Як нехай твоїм клопотанням і поміччю, Своїм же милосердям і благодаттю, Христе Бог, нехай гляне милосердним оком Своїм на люд в невігластві сущий. Нехай просвітить розум людей Своїх, нехай же не спокусяться і не підуть від віри батьківські, сумління, суєтними мудруваннями та невігластвами присипленими, нехай пробудить волю на зберігання святої віри Православ'я. Амінь.

