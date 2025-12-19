Кульбаби, жовтець і не тільки: в Україні у грудні аномально зацвіли весняні квіти (фото)

У соцмережах українці діляться знімками весняних квітів у грудні

Перший місяць зими здивував мінливою погодою та переважно плюсовою температурою, хоча були й заморозки. Однак природа дивовижна штука й іноді вражає аномальними явищами. Як, наприклад, цвітіння весняних квітів у грудні.

У фейсбук-спільноті "Рослинний світ України" користувачі діляться фотографіями квітів, які раптово розцвіли посеред грудня. Серед них і жовтець, і кульбаби, і деревій, і інші.

Так, користувачка Галина Віра показала, що у неї на Львівщині цвіте в морози зірочник середній, або мокрець, як його називають у народі. На фото видно, що рослина буквально вкрита інеєм, але продовжує зеленіти.

А учасниця спільноти Іра Мандзюк поділилася знімками з Київської області, на яких можна побачити, як цвітуть ромашки, деревій та реп’яхи.

На Одещині в грудні зацвіли жовтець-пшінка, кульбаби та синець звичайний. Фото у спільноті показала Наталія Урсатій.

А у Кривому Розі також зацвіли жовті жовтці. Фото було опубліковано Оленою Котовою 16 грудня.

