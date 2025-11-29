Підземні джунглі: де у світі метро перетворили на справжні живі оази (відео)

Підземні сади з тропічними рослинами — не те, що очікуєш на станції

Уявіть собі метро, де замість холодного бетону і шумних поїздів можна опинитися посеред тропічного саду. Дві столиці – Париж та Сеул – втілили цю мрію у своїх підземках.

Париж: прихована "джунглі" Gare de Lyon

На платформі лінії 14 паризької станції Gare de Lyon приховано справжнє диво природи. Екзотичний сад площею 400 квадратних метрів створює різкий контраст із футуристичною архітектурою станції. Тут ростуть пальми, папороті та інші тропічні рослини, а спеціальне штучне освітлення і система розпилювачів імітують природне середовище. Іноді сад оживає звуками грози, а вночі світло вимикається, щоб дати рослинам відпочинок.

Цікаво, що територія спочатку була призначена для входу до музею транспорту, який так і не відкрили. Коли у 1998 році відкрили лінію 14, цю зону перетворили на експериментальний сад, що став улюбленим прихованим куточком для пасажирів.

Сеул: сонячний сад на Чонгак

У Сеулі у 2019 році відкрили підземний "Сонячний сад" на станції Чонгак. Він працює на сонячній енергії завдяки восьми світлоколекторам, які рухаються вздовж орбіти сонця та передають природне світло під землю через спеціальні лінзи. У похмурі дні сад автоматично освітлюється світлодіодами.

На площі саду росте близько 37 видів рослин, включаючи цитрони, кумквати та лимонні дерева.

Раніше "Телеграф" розповідав про метро в Дніпрі. Одне з найкоротших в Європі, воно має усього шість станцій.