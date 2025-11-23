Батареї не прогріваються повністю? Ось 3 головні винуватці і як їх перемогти

На щастя, більшість цих несправностей можна усунути самотужки

Під час холодів особливо важливо, щоб батареї працювали рівномірно та ефективно. Однак нерідко буває, що частина батареї залишається холодною, тоді як інша прогрівається нормально.

Така ситуація знижує комфорт і може призвести до зайвих витрат енергії. У більшості випадків таку несправність можна усунути без зусиль і навіть самотужки, розповідають фахівці видання 247homerescue.

Чому батареї наполовину холодні: 3 причини

Повітря в системі опалення заважає циркуляції гарячої води, через що радіатор нагрівається нерівномірно. Ознаки цього — булькання та стукіт всередині батареї. Виправляється ситуація прокачуванням радіатора за допомогою спеціального ключа або викрутки.

Погане нагрівання радіатора може бути пов’язане з несправним термостатом. У цьому випадку гаряча вода не циркулює на всій поверхні батареї. Перевірка термостата та розблокування його голки часто допомагає розв'язати проблему. Якщо впоратись самостійно не вдається, варто звернутися до професіонала.

Згодом у радіаторах накопичуються відкладення іржі, бруду та інших забруднень, що частково блокує їх та знижує ефективність теплопередачі. Щоб розв'язати цю проблему, може знадобитися промивання радіаторів. Цей процес досить складний, але його можна провести самостійно або із залученням досвідченого сантехніка.

Навіть при добре працюючих батареях тепло у домі все одно може йти через вікна. "Телеграф" писав, як знизити тепловтрати до 18%, заправивши за батарею лише одну річ.