Обігрівач за 5 хвилин всього із трьох речей. Американка показала геніальну саморобку (відео)

Тетяна Кармазіна
Дівчина гріється
Дівчина гріється. Фото Колаж "Телеграфу"

Секретний спосіб зігрітися вдома без електроенергії

Відсутність або просто погане опалення позбавляє можливості нормально зігрітися навіть за допомогою електричних обігрівачів, тому доводиться шукати прості альтернативні рішення. Невеликий, а головне — недорогий обігрівач для маленького приміщення можна виготовити самостійно.

Популярна в США лайфхак-блогерка Lauren Show показала, як самостійно зібрати маленький обігрівач лише з трьох речей. Вам знадобиться підставка, один горщик для квітів і чайні свічки (можна звичайні).

Обігрівач своїми руками за 5 хвилин

Підставкою для саморобного обігрівача можуть стати звичайні консервні банки, як демонструє блогерка на відео внизу. Посередині ставиться деко, у якому присутні кілька чайних свічок. Зверху на банки американка ставить теракотовий горщик. Він нагрівається теплом від свічок і поступово віддає його у приміщення.

обігрівач домашній недорого

Варто відзначити, що кераміці може знадобитися час, щоб прогрітися і почати випромінювати тепло — процес може зайняти кілька годин. Тим не менш, не забувайте про безпеку: не залишайте саморобний обігрівач без нагляду, особливо поряд з легкозаймистими предметами.

@jeffandlaurenshow This #diy space heater could be a real life saver. 🥶 #hack #lifehack #storm #emergency #survivaltips #survivalskills #diy #winterstorm ♬ I Melt with You - Modern English

Навіть при батареях, що добре працюють, тепло у домі все одно може йти через вікна. "Телеграф" писав, як знизити тепловтрати до 18%, заправивши за батарею лише одну річ.

#Опалення #Свічки #Холод #Лайфхак #Обігрівач