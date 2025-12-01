Ви використовуєте її у кулінарії, а американці утеплюють нею вікна. Порада на Reddit, яка працює

Коштує ця річ справжні копійки

Зима прийшла, і ціни на опалення, як і можливість його відсутності через обстріли росіян, змушують багатьох українців шукати нестандартні способи зберегти тепло в оселі. Одним із таких методів активно діляться американці у мережі.

У той час як одні інвестують у дорогі склопакети, користувачі популярного американського соціального сервісу Reddit знайшли рішення, яке вражає своєю простотою та дешевизною. Цей лайфхак, доступний буквально кожному, дозволяє значно знизити тепловтрати без серйозних фінансових вкладень.

Чим утеплити вікна у домі дешево

Користувачі поділилися старим, але несподівано ефективним лайфхаком, який працює: утеплення вікон звичайною харчовою плівкою, яку багато хто з нас використовує у кулінарії для запікання м’ясних чи інших продуктів харчування.

Фото: Pinterest

На відміну від спеціальних дорогих наборів для утеплення або заміни вікон, рулон харчової плівки та моток скотчу коштують копійки та є практично у кожному домі. Цей спосіб дійсно допомагає підняти температуру в приміщенні на кілька градусів, допомагаючи уникати протягів. При акуратному наклеюванні чи використанні фена для натягу плівка стає майже непомітною.

Фото: Pinterest

Варто зазначити, що американці бувають дуже економними. Раніше "Телеграф" писав, як обігрівають жителі США свої будинки і квартири.