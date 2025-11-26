Навіщо рукави піджаків прикрашені "недоречними" ґудзиками і що означає їхня кількість? Відповідь вас здивує

З цією деталлю піджака пов’язана історія

На звичайному одязі можна помітити елементи, на які мало хто звертає увагу. Наприклад, мало хто замислюється, навіщо на рукавах піджаків, пальта чи курток пришиті ґудзики.

Виявляється, що ця деталь піджаків має свою історію, а ще важливе значення має кількість ґудзиків на рукавах. Детальніше про це розповіли у матеріалі Fimelato.

Навіщо потрібні ґудзики на рукавах піджака?

На верхньому одязі, зокрема на пальті або куртках, можна помітити "недоречні" ґудзики на рукавах, але найчастіше цей елемент зустрічається на чоловічих піджаках. І виявляється, що ця деталь має свою історію.

Згідно з однією версією, її поява пов’язана з королевою Єлизаветою I: у XVI столітті вона нібито зажадала змінити військову форму так, щоб солдати не могли витирати сльози та рани руками, що привчало їх дотримуватися суворого порядку форми.

Але найпоширеніша версія свідчить, що походження ґудзиків набагато простіше: спочатку їх зробили на рукавах, щоб можна було закочувати піджак і мити руки, не знімаючи його, зберігаючи одяг чистим і роблячи його більш практичним.

Згодом ця функціональна деталь перетворилася на декоративний елемент, який досі прикрашає піджаки та підкреслює майстерність кравця.

Кількість ґудзиків на рукаві також має значення: три зазвичай зустрічаються на легких і повсякденних піджаках, чотири — на більш строгих і формальних моделях. Два ґудзики зустрічаються дуже рідко, але підкреслюють лаконічний стиль та практичність.

