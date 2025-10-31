Свинина подорожчає, у стрибку цін винна, як завжди, Росія: експерт розкрив причину

Втрату потужностей найбільшого виробника свинини в Україні підтвердили в компанії

Військові дії на Донеччині призвели до згортання діяльності одного з ключових гравців м’ясної галузі — компанії "АПК-Інвест", що розташовувалася в Покровській громаді. Це стало однією з головних причин осіннього зростання цін на свинину в Україні.

Що варто знати:

Внаслідок бойових дій на Донеччині підприємства "АПК-Інвест" опинилися під контролем окупаційних військ

Компанія, що утримувала до 200 тисяч свиней, повністю припинила виробництво і залишила ринок

Втрата цього виробника спричинила дефіцит м’яса та підвищення цін на свинину восени

Про це "Телеграфу" повідомив генеральний директор ТОВ "МК М’ясний" і голова Ради Асоціації "М’ясної галузі" Олександр Скорик. Повний матеріал можна прочитати за посиланням.

Компанія "АПК-Інвест", яка розміщалася в Покровську, через військові дії повністю розпродали поголів’я. І найбільший виробник України вийшов з ринку, і почався дефіцит Олександр Скорик

Олександр Скорик

До початку повномасштабної війни "АПК-Інвест" вважалася найбільшим виробником свинини в країні. Потужності тваринницьких комплексів дозволяли утримувати до 200 тисяч голів одночасно та виробляти до 600 тисяч товарних свиней на рік. Компанія також мала статус племінного репродуктора, а 80% її поголів’я формувалися завдяки власній селекції.

"АПК-Інвест", Покровський район Донецької області

Після оновлення даних на інтерактивній карті бойових дій DeepState, компанія підтвердила, що 12 січня 2025 року її виробничі потужності на території Покровського району Донецької області опинилися під контролем окупаційних військ.

Село Рівне, Покровський район на карті Deepstate

Про це йдеться в офіційному відкритому листі ПрАТ "АПК-Інвест" №11/1 від 13 січня 2025 року, адресованому всім зацікавленим особам.

Захоплені об’єкти включають:

тваринницький комплекс у межах Гродівської селищної громади (колишня Миролюбівська сільрада) Покровського району;

підстанцію 35/10 кВ з трансформаторами, що забезпечує живлення комплексу.

Відкритий лист "АПК-Інвест", опублікований у січні 2025 року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за рік яйця подорожчали вдвічі, і це може бути ще не межа. Експерти попереджають: у разі нових блекаутів ціна може зрости ще на 10% до кінця осені. Торік десяток яєць категорії С1 на птахофабриках коштував 38-40 гривень, нині — вже 50. У роздрібній торгівлі ціна стрімко наближається до 70 гривень.