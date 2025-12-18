Від 200 гривень і до... Скільки коштуватиме свинина перед святами

Пропозиція велика, а купівельна спроможність населення значно менша

Ціни на свинину в Україні перед різдвяно-новорічними святами традиційно демонструють зростання, але очікувати різкого та значного стрибка вартості не варто. Вже після свят цінник на м’ясо може поменшати, а на ринку настане сезон затишшя.

Що потрібно знати:

Закупівельна ціна живої ваги свиней у приватних господарствах – близько 100 грн/кг, у великих фермерів – 85–87 грн/кг

У другій половині січня і до кінця лютого на ринку очікується "мертвий сезон"

Багато українців закуповують сало і м’ясо заздалегідь і заморожують їх на користь, у тому числі до раннього Великодня

Про це йдеться у матеріалі "Телеграф": "Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком (інфографіка)".

Приватний заготівельник із Васильківського району Київської області Олександр розповів, що він купує свиней у населення, забиває та реалізує на ринку.

"Наразі жива вага — 100 гривень, на місці", — розповів підприємець про ціни у приватних господарствах. У фермерів, які тримають тисячі голів, ціна нижча – 85-87 гривень.

Актуальні ціни на базарі (Васильківський район):

Щоковина — 130-140 гривень

Пахвина — 200 гривень

Генеральське сало — 600 гривень

Спинка — 200-250 гривень залежно від товщини

Бочок — 250-300 гривень

Підчеревина — 250-270 гривень

Задня частина — 210-220 гривень

Лопатка — 200 гривень

Корейка — 240-250 гривень

Ціни на свинину в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

За словами, перед Різдвом традиційно ціни на свинину злетять, оскільки закінчиться пост. Однак підвищення не буде значним.

Я не думаю, що ціна на свята особливо підніметься. Тому що, як то кажуть, пропозиція велика, а купівельна спроможність населення значно менша прогнозує Олександр

У період після свят вартість продукту почне падати.

Після Нового року, десь після десятих чисел, у другій декаді вона впаде, буде мертвий сезон до кінця лютого. Щороку так пояснив Олександр.

Тому багато хто купує сало за зниженою ціною перед Новим роком залишають на заморозку. Експерт каже, що до свят ціна на сало трохи падає, бо м’ясо купують активніше.

Плюс у нас ще буде ранній Великдень. Закоптити якогось сальця, м’яса. Воно завжди буде дуже доречним додав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме курятина перед Новим роком в Україні.