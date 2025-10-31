В Україні може з'явитися небезпечна дешева свинина, — експерт

Зниження ціни на свинину спостерігалося в минулому році саме через це

У найближчі тижні вартість свинини на українському ринку може суттєво знизитися — з нинішніх 75-80 гривень за кілограм до 40-50 гривень. Однак експерти застерігають: таке падіння ціни може бути пов’язане не зі зростанням пропозиції, а з масовим демпінгом на тлі спалахів африканської чуми свиней.

Про це "Телеграфу" повідомив аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко. Повний матеріал можна прочитати за посиланням.

Саме така ціна і була торік через чуму. Коли масово виникали спалахи африканської чуми у промислових комплексах, у приватних домогосподарствах, люди, щоб хоч якісь гроші врятувати, продавали інфікованих свиней Микола Бабенко

Водночас, за словами експерта, в Україні досі не впроваджено вакцину проти африканської чуми свиней, хоча в країнах Азії її успішно застосовують уже третій рік.

"Вона у світі є, вона вже третій рік успішно застосовується в азійських країнах. Але у нас це просто для недобросовісних свинокомплексів був регулятор маржинальності", — наголосив Бабенко.

