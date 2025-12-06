Це задобрить Вогняного Коня: як прикрасити будинок та стіл на Новий рік, щоб залучити удачу та достаток

Кінь символізує свободу, енергію та рух уперед

Новий рік вже не за горами, а його покровителем у 2026 стане Червоний Вогняний Кінь. Він символізує рух, рішучість, пристрасть та творчий порив. Щоб задобрити "господаря" року, важливо знати, як правильно прикрасити будинок та святковий стіл.

Як прикрасити будинок та стіл на Новий рік 2026

Оформлення інтер’єру відіграє важливу роль у підготовці до Нового року 2026, адже його покровителем стане Червоний Вогняний Кінь. І щоб залучити в будинок удачу, важливо правильно передати його настрій.

Для прикраси будинку рекомендується використовувати "вогненну" палітру: насичені червоні, яскраві жовтогарячі та золотисті відтінки, які можна пом’якшити нейтральними тонами для гармонії.

Особливу увагу варто приділити символіці коня. На видному місці в будинку розмісти статуетку, силует або абстрактне зображення коня у русі, щоб підкреслити динаміку та свободу "господаря" 2026 року.

Як прикрасити стіл на Новий рік 2026

Можна додати свічки, ліхтарики або декоративні лампи червоного і золотистого відтінку, а також повісити підкову, адже вона є символом достатку.

Святковий стіл також має відбивати "вогненну" енергетику. Скатертина, серветки та посуд у червоних, помаранчевих або золотистих відтінках створять настрій тепла. Краще використовувати скляний, керамічний або порцеляновий посуд, особливо, якщо він оформлений червоними або золотистими обідками. У центр помістіть фігурку коня, можна в оточенні свічок.

Таке оформлення додасть ще більше святкової атмосфери й точно задобрить Вогняного Коня. Завдяки цьому ваш будинок буде залучати позитивну енергію та удачу.

