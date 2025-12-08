Не колупайте. Для чого у смартфона поруч із портом для зарядки є маленька дірочка

Цей отвір має важливу функцію

Кожен смартфон має чимало отворів та кнопок, призначення яких не всі люди знають. До прикладу, крихітний отвір біля порту для зарядки.

"Телеграф" розповість для чого він та що з ним робити. Зауважимо, що на деяких смартфонах цей отвір може буди з боку корпуса.

Чимало людей вважає, що цей отвір для виймання SIM-картки, хоча це не так. Насправді у маленької дірочки на корпусі є важливе призначення — це додатковий мікрофон. Він відіграє важливу роль у покращенні звуку під час розмов чи запису відео.

Для чого маленький отвір на телефоні біля порта зарядки

Сучасні телефони мають не один мікрофон, а кілька, що покращує шумозаглушення та забезпечує чистий звук. Додатковий мікрофон уловлює навколишні звуки, даючи змогу програмному забезпеченню фільтрувати небажані шуми. Таким чином якість розмови покращується.

Пхати в цей маленький отвір голки, шпильки не слід, адже його можна пошкодити. І в такому разі телефону знадобиться не дешевий ремонт. Якщо хочете мікрофон очистити від пилу використайте ватну паличку, м'який тонкий пензлик тощо.

Однак найкращим варіантом для чищення телефону, буде віддати його на професійну чистку в ремонт. Там майстри використовуючи спеціальні інструменти акуратно приберуть пил без пошкодження елементів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що станеться, якщо рік заряджати телефон лише до 80%.