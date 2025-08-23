Місце сили та віри. Де в Україні знаходиться український Єрусалим (відео)

Зарваниця є одним з найважливіших місць паломництва в Україні

Зарваниця — невелике село в Теребовлянському районі Тернопільської області. Воно отримало неофіційну назву "Український Єрусалим" завдяки своєму особливому духовному значенню для мільйонів віруючих.

"Телеграф" розповість, що відомо про це місце. А також як туди приїхати.

Історичне значення

Село прославилося завдяки чудотворній іконі Матері Божої Зарваницької, яка, згідно з переказами, з'явилася тут у 1240 році. За легендою, ікона була знайдена пастухом на березі річки Стрипи і стала джерелом численних чудес та зцілень.

Духовний центр України

Зарваниця є одним з найважливіших місць паломництва в Україні:

Щорічні прощі збирають понад 100 тисяч віруючих з усієї України та діаспори.

збирають понад 100 тисяч віруючих з усієї України та діаспори. Національні прощі відбуваються традиційно в першу неділю жовтня.

відбуваються традиційно в першу неділю жовтня. Місце відвідують представники різних конфесій — як греко-католики, так і православні.

У Зарвиниці функціонує:

Монастир Отців Василіан.

Музей історії села та чудотворної ікони.

Інфраструктура для прийому паломників.

Цілющі джерела, до яких приїжджають люди з усієї країни.

Символічне значення

Зарваницю часто називають "Українським Єрусалимом" через духовне значення для українського народу, об'єднання віруючих різних конфесій, збереження національних та релігійних традицій, роль у підтримці української ідентичності.

Під час російської агресії Зарваниця продовжує залишатися важливим духовним центром, куди приїжджають молитися за мир в Україні та за перемогу над агресором. Паломництва відбуваються з дотриманням заходів безпеки.

Як дістатися до цього чарівного місця

Найзручніший спосіб потрапити до Зарваниці — це власний автомобіль. Село розташоване всього в п'ятнадцяти кілометрах від обласного центру Тернополя, тож дорога займе не більше двадцяти хвилин. Їхати потрібно трасою Т-11-15 у напрямку Теребовлі, потім повернути на село Настасів, а звідти прямувати до Зарваниці. Дорога чудова, асфальтована, а по дорозі відкриваються мальовничі краєвиди тернопільських пагорбів.

Якщо ви подорожуєте громадським транспортом, то з Тернополя до Зарваниці кілька разів на день відправляються автобуси з центрального автовокзалу. Подорож триватиме близько тридцяти хвилин, а вартість квитка зовсім символічна. Тим, хто прибуває з Києва чи інших далеких міст, спочатку потрібно дістатися до Тернополя поїздом або автобусом, що займає від чотирьох до п'яти годин, а потім пересісти на місцевий транспорт.

У дні великих прощ, особливо в жовтні, з багатьох міст України організовують спеціальні автобусні тури до Зарваниці. Це дуже зручний варіант для тих, хто їде групою або вперше відвідує це святе місце.

