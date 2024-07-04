Салюти, одяг у колір прапора та бургер на обід: як у США святкують День незалежності

Незалежність країна набула 1776 року

У четвер, 4 липня, США святкують День Незалежності. Країна здобула свободу від Сполученого Королівства Великобританії, підписавши відповідний документ 4 липня 1776 року. Про самостійність американці мріяли довго, а тепер славляться однією з найдемократичніших держав у світі.

Вже у листопаді 2024-го на них очікують чергові президентські вибори. Це будуть 60-ті вибори в історії країни, на яких оберуть 47 президента США. Але поки передвиборна гонка лише починає свої оберти, "Телеграф" вирішив розповісти про здобуття Штатами незалежності та головні традиції цьогорічного свята.

Як країна здобула незалежність

Під час Американської революції 2 липня 1776 13 британських колоній проголосили про незалежність США. Рішення було ухвалено на закритому засіданні Другого Континентального конгресу. Після резолюції Конгрес видав додатковий документ – Декларацію незалежності США. Внаслідок обговорень, внесення поправок та доповнень вона була підписана 4 липня 1776 року.

Саме цей день став днем незалежності країни. Відзначати свято стали одразу після проголошення декларації публічними читаннями Декларації та військовими парадами.

Прийняття Декларації незалежності у Філадельфії. Картина Джона Трамбулла

Як зараз святкують День незалежності США

"Народження" американської держави у країні святкують дуже голосно. Необхідна частина святкування – вечірні салюти. Їх організовують у багатьох містах США та є дуже захопливим видовищем і для місцевих жителів, і для туристів.

Багато містах проводяться паради. У них беруть участь ветерани, військові підрозділи, різноманітні громадські організації та навіть школярі. Дуже популярними цього дня є концерти, музичні виступи та фестивалі різних жанрів американської музики.

Парад на День незалежності США

Найчастіше цього дня можна побачити людей в одязі у кольорах американського прапора — це символізує патріотизм та національну гордість. До речі, багато хто любить збиратися сім’єю та влаштовувати сімейні збори, пікніки у парках та природних зонах. Традиційно на День незалежності готують гриль-м’ясо, хот-доги, бургери та пиріжки з ягодами та фруктами, оформлені у кольорах американського прапора.

Святкування Дня незалежності США

День незалежності у США

В українській столиці вирішили привітати США із "Днем народження". Малюків-засновників міста переодягли в одяг квітів американського прапора.

У Києві привітали США із "Днем народження"

Малюків-засновників міста переодягли на честь Дня незалежності США

Діти-засновники святкують День незалежності США

У столиці також відзначають День незалежності США

Малята-засновники відзначають головне американське свято

Нагадаємо, що у США 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Головні конкуренти – Джозеф Байден та Дональд Трамп – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони і про війну в Україні.