За 200 років жодного разу не перейменували? Чиє ім'я носить одна з головних магістралей Харкова

Яку історію приховує в собі вулиця Клочківська

Клочківська вулиця в Харкові простягається на майже 8 кілометрів і є однією з головних транспортних артерій міста, як, наприклад і проспект Героїв Харкова.

Її історія починається ще у XVIII столітті, коли на околиці Харкова існувала невелика слобідка Клочківка. Детальніше про її історію та перейменування написав "Телеграф".

Клочківська вулиця вночі

За однією з версій, її заснував полковий суддя Тимофій Клочко, на честь якого і пішла назва місцевості, а згодом і самої вулиці.

У XIX столітті тут почали з’являтися торгові точки, кузні, а пізніше — перші житлові будинки й заїжджі двори. Довгий час частину вулиці не забудовували через болотисту місцевість, але з середини століття вона поступово почала розростатися. На початку ХХ століття Клочківською вже курсував трамвай.

Житловий будинок на Клочківській вулиці біля супермаркету "Класс", поруч є Центральний ринок

Активні зміни відбулися у радянський період. Було прокладено Клочківський узвіз, розширено дорогу, продовжено трамвайні колії, збудовано каскадні сходи біля саду Шевченка, відкрито лікарню, кінотеатр і палац водного спорту. Поблизу вулиці деякий час працював ботанічний сад Харківського національного університету.

Перехрестя узвізу Клочковського, що веде на Держпром і вулиці Клочковської

У 1970-х роках уздовж Клочківської розпочали масштабну житлову забудову. На великій території з’явилися нові мікрорайони, гуртожитки, підприємства та житлові будинки, які сформували сучасний вигляд цієї частини Харкова.

