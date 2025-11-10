Всього 1 хвилина — і чайний наліт, як рукою зніме: господині діляться несподіваними засобами

Чайний наліт на чашках – проблема, знайома практично кожному. Дубильні речовини, що містяться у чаї, залишають не лише сліди на стінках посуду, але й можуть змінювати колір зубів.

Здавалося б, впоратися з цим просто, проте звичайні хімічні засоби часто шкодять: абразивні частинки дряпають поверхню, а барвники проникають ще глибше, роблячи відмивання ще складнішим.

Досвідчені господині радять відмовитися від агресивних методів і використовувати щадні засоби, що не пошкоджують порцелянові або керамічні чашки. Серед перевірених методів є кілька найбільш ефективних. Про це розповідає "Телеграф".

Оцет. Нанести розведений оцет на губку і протерти стінки чашки. Для металевих деталей або вузьких горлечок чашок варто замочити посуд на ніч у розчині 5–10 мл оцту на склянку теплої води. Такий спосіб дозволяє розчинити навіть застарілий наліт без шкоди для поверхні.

Зубна паста. Використання зубної щітки з невеликою кількістю пасти допомагає швидко видалити плями на чашках. Після обробки посуд слід добре сполоснути водою.

Солодка газована вода. Простий і щадний метод: налити газовану воду у чашку і залишити на 30 хвилин, після чого протерти губкою. Вуглекислий газ м’яко розчиняє наліт, не залишаючи слідів.

Сіль. Одну чайну ложку солі розчинити у воді, залити чашку і залишити на 15 хвилин. Потім протерти губкою. Цей же спосіб підходить і для термосів – на декілька годин залити гарячою солоною водою (2–3 столові ложки на півлітра води), після чого легко очистити внутрішню поверхню.

Нашатирний спирт. Додають невелику кількість нашатирю у воду з дитячим милом, після чого швидко і ефективно відчищають білу порцеляну від плям.

Ці п’ять простих і доступних методів дозволяють повернути чашкам первісну чистоту без шкоди для посуду. Вибір залежить від уподобань і наявних продуктів на кухні, але всі вони гарантують ефективний результат. Чисті чашки – це не лише естетика, але й можливість насолоджуватися чаєм без неприємних слідів і нальоту.