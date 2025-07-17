Прикол чи натяк? "Нова пошта" потрапила у курйоз через чашку працівника (фото)

Чашка мала досить провокативний вислів

"Нова пошта" в черговий раз потрапила у курйозну ситуацію. Однак цього разу вона пов'язана з тематичною чашкою та написом на ній.

Відповідне фото з'явилось у місцевому каналі Києва. На ньому один з клієнтів пошти сфотографував чашку з провокативними словами.

"Я є** де твоя посилка. Цікаву чашку помітили на одному з відділень "Нової Пошти", — йдеться у повідомленні.

Чашка "Нової пошти"

На фото зображена біла чашка з відповідним червоним написом біля робочого столу оператора відділення "Нової пошти". Такі чашки зараз досить популярні у мережі і їх дарують працівникам знайомі чи друзі як прикол. Однак, враховуючи те, що іноді у пошти стаються проблеми з посилками, когось такий "прикол" може неабияк обурити.

Зауважимо, що у мережі зараз чимало тематичних чашок для працівників "Нової пошти". Їх вартість стартує від 180 грн і залежить від якості роботи та принту.

Нова пошта чашка з приколом

Нагадаємо, що підлітки в Україні обурені нововведеннями "Нової пошти". Адже нові правила фактично унеможливлюють їх заробіток. Йдеться про перепродаж вживаних речей з секондхенду. Тепер одна фізична особа може відправити всього 5 післяоплат у місяць, які на загальну суму будуть не більше 30 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці назвали "Нову пошту" одним з варіантів, як доїхати до Одеси, коли немає квитків на поїзд.