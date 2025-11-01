Без посмішки не прочитати. Де найбільш поширене кумедне українське прізвище

Воно могло спочатку бути прізвиськом, яке дали жартома

В Україні є досить кумедне прізвище, яке, на перший погляд, нагадує лайку, а саме Паскуда. Воно не досить сильно поширене, але кільком носіям таки пощастило.

Про це свідчать дані порталу "Рідні". Зазначається, що в Україні всього сім носіїв прізвища Паскуда.

Найбільша кількість власників в Чернігівській області. Найчастіше це прізвище носять жінки з ім'ям Марія та чоловіки на ім'я Віктор. Окрім того, прізвище Паскуда має кілька похідних. Зокрема:

Паску,

Паскур,

Паскул,

Паскуль,

Паскульова.

Прізвище Паскуда

Походження прізвища Паскуда

Це родове ім'я належить до апелятивних прізвищ, тобто тих, що утворились від слова-ознаки. Ймовірніше вдавнину один з чоловіків отримав схоже прізвисько, можливо, через свій характер. Жартома це було зроблено чи ні, однак прізвисько перейшло у прізвище, яке збереглось і до сьогодні.

В українській мові слово "паскуда" означає — погана людина, недобрий характер тощо. Однак це прізвище могло утворитись як іронія, адже досить часто в Україні в давнину давали прізвиська протилежні до людини. Так, худих чоловіків називали Дужий, а з гарною шевелюрою — Лисий.

