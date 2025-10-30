Ви все життя неправильно сушили взуття: безплатний трюк від українця (відео)

Цей спосіб дозволяє взуттю висихати рівномірно та зберігати форму

Після дощової погоди або прання перед кожним постає питання: як швидко та ефективно висушити взуття? Популярні, але шкідливі методи — сушіння на батареї або біля обігрівача — можуть призвести до деформації та пошкодження матеріалів.

Існує простий і геніальний лайфхак, який дозволить зручно та безпечно висушити взуття восени. Ним поділився українець ligor84 у власному блозі ТікТок "Корисні поради".

Як сушити взуття восени

Щоб було зручно сушити взуття, можна використати звичайний дротяний вішачок, який знайдеться в кожній шафі. Цей спосіб забезпечує циркуляцію повітря, завдяки чому взуття висихає рівномірно і без шкоди для матеріалу.

Як це зробити:

Візьміть вішачок і розігніть його два кінці до потрібної форми, як показано на відео нижче. Зігніть дріт так, щоб утворилося два "гачки", на які можна повісити взуття. Повісьте взуття на саморобні гачки, а сам вішак — на мотузку вдома чи на вулиці.

Цей безплатний спосіб забезпечує рівномірне сушіння, оскільки повітря циркулює з усіх боків. Також він економить простір, адже взуття буде висіти в повітрі, не займаючи багато місця на підлозі. Крім цього ви збережете форму взуття, оскільки буде відсутній тиск на підошву.

Нагадаємо, що замша дуже вразлива до плям від води.