Турист пожалівся на космічні ціни на воду у Буковелі: думки в мережі розійшлися (відео)

В коментарях сприйняли бідкання хлопця неоднозначно

На популярному гірськолижному курорті Буковель можна непогано заробити, а от відпочивати там просто нереально дорого. При чому платити доводиться не лише за товар, але й за обслуговування, але про сервісний збір клієнтів не попереджають.

Туристи розповіли у TikTok, що в одному з ресторанів за дві пляшки води по 0,5 літра вони заплатили 380 гривень. Проте не це їх найбільше обурило, а те, що з них стягнули 10 відсотків від чека за обслуговування, що склало 250 гривень (ймовірно, окрім води відпочивальники замовляли їжу й чек був 2 500 гривень).

При цьому це не чайові, а обов'язковий сервісний збір, про який не попереджають. Чайові офіціанту клієнт також може залишити, проте за власним бажанням.

В коментарях сприйняли бідкання хлопця неоднозначно. Хтось (меншість) також обурюються й цінами в Буковелі й примусовим стягненням за обслуговування.

Натомість інші коментатори пояснюють, що це нормальна практика, яка розповсюджена також в країнах Європи — за сервіс треба платити окремо. Також багато хто нагадує, що в країні війна й страждати через високі ціна на курортах зараз недоречно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у курортному комплексі, розташованому в мальовничих Карпатах, відкрита вакансія адміністратора рецепції. Роботодавці готові розглянути кандидатів з інвалідністю. Зарплата варіюється від 20 000 до 30 000 гривень залежно від досвіду та професійних навичок кандидата.