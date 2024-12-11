Борщ за 1200? Скільки коштує обід у Буковелі, відео

Деякі люди обурилися тим, що поки одні воюють, інші відпочивають у Буковелі.

Цього року зимовий відпочинок на популярних курортах у Карпатах багатьом українцям може бути не по кишені. Проте деякі українці через різні причини можуть собі дозволити відпочити і добре харчуватися в Буковелі.

Про те, скільки коштує обід на популярному гірськолижному курорті, розповів користувач TikTok із нікнеймом Андрій ZERNOVA. За його словами, тарілка бограча з м’ясом коштує 950 гривень, салат "Говерла" з капустою та картоплею фрі — 700 гривень.

Бограч — це карпатське блюдо з м’яса, солодкого перцю, меленої паприки, помідорів, картоплі, моркви та спецій. Водночас соління (огірки та помідори) за словами користувача коштують від 100 до 150 гривень.

Борщ, за словами користувача соцмережі, коштує 1200 гривень, 100 грамів реберців — 500 гривень, а 300 грамів — 1500 гривень. Усього за обід на двох можна заплатити близько 7000 гривень.

Тим часом доступ до відео на сторінці в TikTok зник, але воно поширилося в Telegram.

Деякі коментатори пишуть, що ціни на обід у два-три рази менші, ніж на відео. Водночас багато людей обурилися тим, що поки одні воюють із Росією і віддають своє здоров’я, а хтось навіть життя, інші відпочивають у Буковелі, ніби немає жодної війни.

Раніше "Телеграф" писав, що на українському гірськолижному курорті Буковель уже готуються приймати туристів, котрі вирішили провести тут новорічні свята. Однак такий відпочинок буде по кишені не кожному.