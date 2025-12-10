Має яскраво-рожеві квіти. У Києві можна побачити вічнозелену червонокнижну рослину (фото)

Більш шансів побачити її серед лісу буде восени, коли рослина виділятиметься на тлі жовтого листя

У київському парку росте рідкісна рослина, яка має ніжні рожеві квіти. Загалом її можна побачити в кількох місцях нашої країни.

Про знахідку повідомили у Національному природному парку "Голосіївський" на Facebook. Там пояснили, що назва червонокнижної рослини — вовча ягода пахуча.

Який вигляд має рослина

Зустрічається вона здебільшого у західних та центральних регіонах України, переважно в соснових або мішаних лісах. Саме в Парку проходить найпівнічніша межа її природного ареалу.

Що відомо про неї

Вовча ягода пахуча — маленький вічнозелений кущик до 30 см заввишки. Його стебла стеляться по землі й можуть укорінюватися. Листочки дрібні, шкірясті, видовжені.

Цвіте рослина дуже рано — наприкінці квітня–на початку травня. У цей час її легко впізнати: на верхівках стебел розквітають яскраві рожеві квіти, що зібрані у невеликі пучки. Квіти мають сильний приємний аромат, через що в народі рослину називають "боровим бузком".

Влітку знайти її складно, але восени вона добре помітна на опалому листі.

У НПП "Голосіївський" вовчі ягоди пахучі ростуть на двох ділянках:

Перша — затінена й заросла ожиною, тому рослини там слабкі та майже не цвітуть;

На другій ділянці умови кращі: кущики почали розмножуватися вегетативно, хоча цвіту поки небагато.

Яскраве суцвіття

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну рослину в Україні, яку небезпечно навіть чіпати, а її насіння здатне вбити.