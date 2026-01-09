Як обігріти кімнату, коли немає опалення. Українка поділилась дієвими лайфхаками

Можна використовувати не тільки цеглину на плиті

Досить часто наразі українці стикаються не тільки з відключенням світла, а й відсутністю опалення. З наближенням морозів це питання стало неабияк гостро. Однак у мережі чимало людей діляться дієвими порадами.

Так, у Threads українка розповіла, що робити, аби було тепліше вдома, коли немає опалення. За її словами, ці поради універсальні та підійдуть будь-кому.

Жінка каже, що коли вдома немає опалення, а на вулиці холодно, вона робить дві речі. Перше — закриває батареї ковдрами, адже від них йде холод. До того ж місце для батарей під вікном, як правилом, має найвужчі стіни, тому швидше пропускає тепло. Друге — гріє відро з водою на 10-15 л. Нагріта вода у відрі працює майже як батарея та зігріває кімнату.

Лайфхаки, коли немає опалення

У коментарях користувачі також поділились своїми дієвими лайфхаками. Сюди увійшли не тільки поради про цеглину на плиті, яку можна нагріти та вона працюватиме як батарея. Люди зазначали:

Свічки і горщик глиняний або протівень над ними.

Також жінка додала, що спосіб з відром з водою підійде й для тих, хто має туристичну газову плиту.

Нагадаємо, що також нагріти кімнату можна за допомогою свічки та двох глиняних горщиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як висушити волосся, коли немає світла.