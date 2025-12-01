Не тільки вафельний торт: це легендарне харківське печиво стало візитівкою міста
Це печиво пережило епохи, змінило назву і стало справжньою гастрономічною візитівкою міста
Харків має не один солодкий символ. Якщо вафельний торт давно здобув статус офіційної візитівки міста, то є інший десерт, який живе у серцях харків'ян не менш міцно.
Це багатошарове печиво – яскраві бісквітні стовпчики з повидлом, затиснуті між хрусткими вафельними пластинами. "Телеграф" розповість про нього детальніше.
Харківське печиво, відоме також як "союзне", стало візитівкою Харкова і традиційним гостинцем з цього міста. Для одних це смак шкільних свят і бабусиних гостинців, для інших – відкриття, зроблене у харківській кав'ярні.
Що означає "союзне"
Назва може здатися пов'язаною з радянськими часами, але насправді це старий кондитерський термін, який з'явився ще у XIX столітті. "Союзним" називали десерти, де поєднуються різні текстури та шари – бісквіт, повидло, вафлі. Саме така багатошарова конструкція стала фірмовою ознакою цього печива: яскраві смужки бісквіта, з'єднані яблучним повидлом і затиснуті між хрусткими вафельними пластинами, створюють той самий упізнаваний "стовпчик".
Як печиво стало харківським брендом
Виробництво закріпилося за харківською фабрикою "Харків'янка" (раніше – "Жовтень"), яка перетворилася на головного виробника місцевих солодощів. Цікавий факт: у 1929 році Харківський окрвиконком вирішив зробити солодке доступнішим для селян і замовив 1500 пудів союзного печива лише за один квартал. Так міський делікатес став масовим продуктом.
У радянські часи печиво продавалося у фірмовій крамниці "Ведмедик" і перетворилося на один із найвпізнаваніших харківських брендів. Для багатьох мешканців міста ці бісквітні брусочки – це спогади про шкільні свята, черги в кондитерських і сімейні чаювання.
Чому печиво було таким популярним
Секрет успіху полягав не лише в смаку. Союзне печиво мало ідеальний формат для побуту того часу: добре зберігалося, не кришилося в дорозі, виглядало яскраво навіть у простій упаковці. Його часто привозили з Харкова як гостинець – невеликий, але дуже впізнаваний.
Перейменування: від "союзного" до "Харківського"
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році частина харківських виробників відмовилася від радянської назви "союзне" на користь "Харківського печива". Це рішення стало частиною ширшого процесу декомунізації та переосмислення міської ідентичності.
Так само як міста змінюють радянські назви вулиць, місцеві бренди переосмислюють свою спадщину. Харківське печиво в цьому контексті — не просто десерт, а символ стійкості міста та його оновленої ідентичності.
Хто виготовляє печиво зараз
Сьогодні традицію підтримують кілька харківських підприємств. Серед них – компанія "Волхов", яка спеціалізується на печиві та пряниках і працює понад 20 років, а також "Добрий смак" (Харківський завод "Продтовари"). Вони зберігають класичну рецептуру, але адаптують асортимент під сучасні смаки.
Окрім класичного варіанту, можна знайти печиво з какао, яке часто продається під назвою "Празьке". Купити Харківське печиво можна як у місцевих крамницях і кав'ярнях, так і в інтернет-магазинах, які доставляють локальні солодощі по всій Україні.
Попри зміну назви, для багатьох це печиво залишається "тим самим союзним" – тільки з новою ідентичністю. За межами Харкова його пропонують заклади з харківською концепцією, особливо кав'ярні, які представляють смаки різних міст України.
