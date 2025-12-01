Не тільки вафельний торт: це легендарне харківське печиво стало візитівкою міста

Це печиво пережило епохи, змінило назву і стало справжньою гастрономічною візитівкою міста

Харків має не один солодкий символ. Якщо вафельний торт давно здобув статус офіційної візитівки міста, то є інший десерт, який живе у серцях харків'ян не менш міцно.

Це багатошарове печиво – яскраві бісквітні стовпчики з повидлом, затиснуті між хрусткими вафельними пластинами. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Харківське печиво, відоме також як "союзне", стало візитівкою Харкова і традиційним гостинцем з цього міста. Для одних це смак шкільних свят і бабусиних гостинців, для інших – відкриття, зроблене у харківській кав'ярні.

Що означає "союзне"

Назва може здатися пов'язаною з радянськими часами, але насправді це старий кондитерський термін, який з'явився ще у XIX столітті. "Союзним" називали десерти, де поєднуються різні текстури та шари – бісквіт, повидло, вафлі. Саме така багатошарова конструкція стала фірмовою ознакою цього печива: яскраві смужки бісквіта, з'єднані яблучним повидлом і затиснуті між хрусткими вафельними пластинами, створюють той самий упізнаваний "стовпчик".

Класичне "союзне" печиво

Як печиво стало харківським брендом

Виробництво закріпилося за харківською фабрикою "Харків'янка" (раніше – "Жовтень"), яка перетворилася на головного виробника місцевих солодощів. Цікавий факт: у 1929 році Харківський окрвиконком вирішив зробити солодке доступнішим для селян і замовив 1500 пудів союзного печива лише за один квартал. Так міський делікатес став масовим продуктом.

Магазин "Ведмедик" на початку 1980-х років

У радянські часи печиво продавалося у фірмовій крамниці "Ведмедик" і перетворилося на один із найвпізнаваніших харківських брендів. Для багатьох мешканців міста ці бісквітні брусочки – це спогади про шкільні свята, черги в кондитерських і сімейні чаювання.

Чому печиво було таким популярним

Секрет успіху полягав не лише в смаку. Союзне печиво мало ідеальний формат для побуту того часу: добре зберігалося, не кришилося в дорозі, виглядало яскраво навіть у простій упаковці. Його часто привозили з Харкова як гостинець – невеликий, але дуже впізнаваний.

Перейменування: від "союзного" до "Харківського"

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році частина харківських виробників відмовилася від радянської назви "союзне" на користь "Харківського печива". Це рішення стало частиною ширшого процесу декомунізації та переосмислення міської ідентичності.

Печиво з новою назвою

Так само як міста змінюють радянські назви вулиць, місцеві бренди переосмислюють свою спадщину. Харківське печиво в цьому контексті — не просто десерт, а символ стійкості міста та його оновленої ідентичності.

Хто виготовляє печиво зараз

Сьогодні традицію підтримують кілька харківських підприємств. Серед них – компанія "Волхов", яка спеціалізується на печиві та пряниках і працює понад 20 років, а також "Добрий смак" (Харківський завод "Продтовари"). Вони зберігають класичну рецептуру, але адаптують асортимент під сучасні смаки.

Сучасний варіант печива

Окрім класичного варіанту, можна знайти печиво з какао, яке часто продається під назвою "Празьке". Купити Харківське печиво можна як у місцевих крамницях і кав'ярнях, так і в інтернет-магазинах, які доставляють локальні солодощі по всій Україні.

Варіант печива з какао

Попри зміну назви, для багатьох це печиво залишається "тим самим союзним" – тільки з новою ідентичністю. За межами Харкова його пропонують заклади з харківською концепцією, особливо кав'ярні, які представляють смаки різних міст України.

Раніше "Телеграф" розповідав про торт, який був візитівкою Луганська. Верхівку торта декорували характерною шоколадною "гіркою", що стилізовано імітувала терикон – символ шахтарської праці та ландшафту Донбасу.