Росія б'є по Старокостянтинову з однієї причини. Що саме намагається знищити ворог (карта та фото)

РФ намагається знищити або вивести з ладу авіаційну інфраструктуру України

Минулої ночі росіяни атакували Україну безпілотниками, а також ракетами "Кинджал" та "Калібр". Основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів Хмельницької області.

За даними Повітряних Сил України, для удару і ніч на п'ятницю, 27 червня, Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу:

363 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал"

6 крилатих ракет "Калібр"

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 211 безпілотників, ще 148 — локаційно втрачені та шість "Калібрів". Зафіксовано прямі влучання у трьох локаціях та падіння уламків збитих ворожих цілей на восьми локаціях.

Як відпрацювала ППО на Хмельниччині

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вночі та зранку 27 червня, силами ППО в області було знищено дві крилаті ракети типу "Калібр" та 22 ворожі БПЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль.

Чому Росія атакує Старокостянтинів

Старокостянтинів, розташований на Хмельниччині, з початку повномасштабної війни Росії проти України багато разів зазнавав ворожих ударів. Російські війська атакували його ракетами та безпілотниками.

Старокостянтинів на карті

Старокостянтинів - мальовниче містечко з багатою історією

Головна причина атак в тому, що у Старокостянтинові розташований аеродром, де базуються літаки української тактичної авіації. Авіабаза — фактично в межах міста, недалеко від центру на протилежному, східному, березі річки Случ.

Аеродром у Старокостянтинові, скріншот

Авіабаза в Старокостянтинові — одна з найбільш обладнаних в Україні

Там є спеціально укріпленні укриття для стоянки та відповідна злітно-посадкова смуга. В Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина.

Авіабаза є "домом" для українських бомбардувальників

Аеродром у Старокостянтинові є базою для бомбардувальників Су-24

Аеродром у Старокостянтинові не дає спокою ворогу також тому, що там базується 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил України. У її складі є бомбардувальники Су-24, які стали носіями далекобійних західних ракет Storm Shadow та SCALP. Пілотів бригади, зокрема, залучали до деокупації острова Зміїний та підтримки захисників "Азовсталі".

Український Су-24MR

Переобладнані бомбардувальники Су-24М здатні завдавати ударів з відстані кілька сотень кілометрів. Зокрема, вражати арсенали та штаби у російському тилу. Ці літаки успішно атакують російські об'єкти глибоко в тилу.

Попередні удари по Старокостянтинову

Перший удар по військовому аеродрому у Старокостянтинові РФ завдала першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. Тоді внаслідок ракетної атаки загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

Наслідки одного з попередніх ударів по Старокостянтинову

У серпні 2023 року відбулася найпотужніша атака — ворог вдарив по авіабазі ракетами "Калібр" та "Кинджал", а також ударними дронами та ракетами зі стратегічної авіації. У травні 2024 року Старокостянтинів пережив комбіновану атаку дронами та ракетами, яка спричинила пошкодження підприємств та житлових будинків. У червні минулого року росіяни атакували місто "Кинджалом" з МіГ-31.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що 26 червня було зафіксовано велике пересування російських військ та техніки через окупований Маріуполь. Є загроза для однієї з українських областей.