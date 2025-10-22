Навіть робити нічого не доведеться: цей лайфхак врятує пральну від плісняви і почорніння

Боротися з пліснявою та неприємними запахами можна превентивно

Неприємний запах, пліснява та почорніння можуть з’являтися в пральній машині. Це впливає не лише на зовнішній вигляд побутової техніки, а й на білизну, яка в ній переться. Вирішити проблему можна простим лайфхаком без зайвих зусиль.

"Телеграф" розповідає, як врятувати пральну від цвілі та неприємних запахів.

Всі ці неприємності найчастіше можуть з’являтися на гумі барабана пральної машини. Це відбувається через вологість, яка залишається в ній після прання, пише Express. Бактерії та грибки можуть поширюватися на поверхні гуми, тому що для них створені ідеальні вологі умови.

Вирішити проблему до смішного просто — просто не закривайте дверцята машинки після прання. Залишіть їх прочиненими, щоб волога підсихала і була вентиляція повітря. Таким чином пліснява не з’явиться і почорніння не буде, зникне також неприємний запах.

Однак, якщо все це вже з’явилося, можна протерти проблемні місця розчином води та столового оцту. Також можна запустити порожню пралку, додавши до неї 1-2 склянки оцту або 300 г лимонної кислоти. Для цього потрібно вибрати режим із високою температурою. А після того, як техніка буде очищена, в майбутньому після прання залишайте дверцята привідкритими

