В Україні зʼявиться нова монета 10 грн. Коли і хто буде зображений

В обігу вже є понад 10 видів 10 грн монет

В Україні незабаром зʼявиться нова пам'ятна монета. Йдеться про монету 10 грн, яка буде присвячена Архангелу Михайлу.

Що треба знати:

Нова монета зʼявиться в обігу у жовтні 2025

Монета увійде до серії "Духовні скарби України"

В обігу в Україні щонайменше 11 видів 10 грн монет

Як повідомив Національний банк України, нова монета зʼявиться вже у жовтні. Зображений на ній Архангел Михаїл обраний не випадково. Адже у християнській традиції він — захисник, патрон воїнів і лицарів.

Відомо, що нова монета:

матиме назву "Архангел Михаїл".

увійде до серії "Духовні скарби України".

НБУ наразі не показав, як виглядатиме ця монета, але відомо, що її викарбують зі срібла 999 проби. При цьому вага дорогоцінного металу становитиме 31,1 г. Діаметр монети – 38,6 мм. Тираж складе до 10 000 штук.

Архангел Михаїл

Які монети 10 грн вже є в обігу:

стандартна обігова монета з портретом Івана Мазепи

Сили підтримки Збройних Сил України

ППО – надійний щит України

Антонівський міст

Командування об’єднаних сил Збройних Сил України

Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України

Медичні сили Збройних Сил України

Сили логістики Збройних Сил України

Національна гвардія України

Національна поліція України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Монета 10 грн

Раніше "Телеграф" розповідав, що шаг скоро замінить копійку, але депутати тягнуть із голосуванням.