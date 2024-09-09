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Перевірте кишені: звичайні на вигляд 50 копійок продають за 10 000 гривень, як вони виглядають (фото)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Гроші можуть коштувати значно дорожче за свій номінал Новина оновлена 09 вересня 2024, 13:56
Гроші можуть коштувати значно дорожче за свій номінал. Фото Колаж "Телеграфу"

Це монета, при виготовленні якої допустили помилку

Пересічні українці часто не здогадуються, що в їхніх гаманцях можуть бути справжні нумізматичні цінності. Одна з таких монет — 50 копійок 1992 року випуску, яка на перший погляд нічим не відрізняється від інших.

Згідно з даними аукціонного сайту violity.com, окремі екземпляри цієї монети можуть коштувати до 10 000 гривень. Особливість різновиду 4ААм полягає в унікальному дизайні аверсу.

Монета з "помилкою": чим унікальний екземпляр

Монета номіналом 50 копійок 1992 року з позначкою 4ААм є рідкісним різновидом, який нумізмати називають "Англічанкою". Ця назва пов'язана з тим, що монету карбували англійськими штемпелями.

На аверсі можна побачити випуклий щит і вдавлений тризуб. Це відрізняє її від звичайних монет, де щит зображено тонкими лініями, а тризуб — опуклий.

Виникнення цієї помилки пов'язане з процесом розробки ескізів. Художники затемнили не лише фон монети, а й сам тризуб. За цими ескізами у Великобританії виготовили інструмент для карбування.

50 копійок рідкісна монета

Помилку виявили працівники Луганського верстатобудівного заводу після отримання готових пуансонів. На заводі вирішили виготовити пробну партію монет цим інструментом для налагодження верстатів.

О. Люлько у книзі "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" зазначає, що ці 50 копійок планували знищити через невідповідність офіційній документації. Проте нумізмати стверджують, що неодноразово знаходили такі монети в обігу.

Рідкісна монета 50 коп 1992 року випуску

На аукціоні Віоліті "Англічанку" часто виставляють на продаж. Ціна коливається від 2500 до 6000 гривень залежно від стану збереження монети.

Варто зазначити, що монети з вдавленим тризубом існують також номіналом 10 та 25 копійок 1992 року випуску. Вони також вважаються рідкісними і коштують навіть більше, ніж 50 копійок.

Раніше "Телеграф" писав, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на історично правильну "шаг". Українці бурхливо відреагували на це можливе нововведення.

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#Монета #Копійки #50 копійок