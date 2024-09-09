Перевірте кишені: звичайні на вигляд 50 копійок продають за 10 000 гривень, як вони виглядають (фото)

Це монета, при виготовленні якої допустили помилку

Пересічні українці часто не здогадуються, що в їхніх гаманцях можуть бути справжні нумізматичні цінності. Одна з таких монет — 50 копійок 1992 року випуску, яка на перший погляд нічим не відрізняється від інших.

Згідно з даними аукціонного сайту violity.com, окремі екземпляри цієї монети можуть коштувати до 10 000 гривень. Особливість різновиду 4ААм полягає в унікальному дизайні аверсу.

Монета з "помилкою": чим унікальний екземпляр

Монета номіналом 50 копійок 1992 року з позначкою 4ААм є рідкісним різновидом, який нумізмати називають "Англічанкою". Ця назва пов'язана з тим, що монету карбували англійськими штемпелями.

На аверсі можна побачити випуклий щит і вдавлений тризуб. Це відрізняє її від звичайних монет, де щит зображено тонкими лініями, а тризуб — опуклий.

Виникнення цієї помилки пов'язане з процесом розробки ескізів. Художники затемнили не лише фон монети, а й сам тризуб. За цими ескізами у Великобританії виготовили інструмент для карбування.

Помилку виявили працівники Луганського верстатобудівного заводу після отримання готових пуансонів. На заводі вирішили виготовити пробну партію монет цим інструментом для налагодження верстатів.

О. Люлько у книзі "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" зазначає, що ці 50 копійок планували знищити через невідповідність офіційній документації. Проте нумізмати стверджують, що неодноразово знаходили такі монети в обігу.

На аукціоні Віоліті "Англічанку" часто виставляють на продаж. Ціна коливається від 2500 до 6000 гривень залежно від стану збереження монети.

Варто зазначити, що монети з вдавленим тризубом існують також номіналом 10 та 25 копійок 1992 року випуску. Вони також вважаються рідкісними і коштують навіть більше, ніж 50 копійок.

Раніше "Телеграф" писав, що Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на історично правильну "шаг". Українці бурхливо відреагували на це можливе нововведення.