На аукціоні буде виставлений "золотий гігант" вагою у 349 грамів: початкова ціна 1,25 млн швейцарських франків

Монета номіналом у 100 дукатів у дуже гарному стані — Extremely Fine, як оцінюють фахівці-нумізмати

Надзвичайно рідкісна, лише четверта відома у світі монета номіналом у 100 дукатів, відкарбована в 1629 році на Празькому монетному дворі, піде з молотка 6 листопада на цюріхському аукціоні Numismatica Ars Classica. Цей так званий донатив, 100-кратний дукат, призначався в якості подарунка від 21-річного ерцгерцога Австрії, короля Богемії (Чехії) та Угорщини Фердинанда з династії Габсбургів задля завоювання підтримки під час першої загальноєвропейської війни – Тридцятилітньої (1618–1648). Його отримували найбільш впливові курфюрсти і князі-володарі Священної Римської імперії німецької нації.

Що варто знати

Цей донатив був придбаний у 1936 році на британському аукціоні Spink

Нинішній власник монети вирішив залишитися анонімним

Монети аналогічного номіналу в 100 дукатів також карбувалися в часи правління короля Карла I Габсбурга в Іспанії (1516-1526), короля Речі Посполитої Сигізмунда III Габсбурга у 1621 році і князя Трансільванії Міхая I Апафі у 1677 році

Цей "золотий гігант" ранньомодерної епохи вагою у 349 грамів і діаметром у 74 мм (7,4 см) був вирізаний празьким гравером Донатусом Стархом. На монеті зображено майбутнього імператора Фердинанда III Габсбурга (1637–1657).

Імператор Священної Римської імперії німецької нації Фердинанд III Габсбург. Художник Ян ван ден Хукке, 1643 рік

На аверсі – його бюст, повернутий праворуч, у модному на той час придворному, дещо воєнізованому, іспанському костюмі з фрезою – коміром зі складками на шиї. Легенда (FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIÆ REX) оточена широким лавровим вінком з ініціалами гравера внизу з обох боків та невеликим щитом із вказаною вартістю монети (100). На реверсі: легенда (ARCHIDVX – AVSTRIÆE), корона, знизу прикрашена овальним богемським (чеським) гербом, який тримають два грифони; під гербом ланцюг ордена Золотого Руна; з обох боків рік карбування: 16 – 29. Монета у надзвичайно гарному, відмінному стані – Extremely Fine за класифікацією, поширеної серед нумізматів.

Золота монета номіналом у 100 дукатів 1629 року. Імператор Священної Римської імперії німецької нації Фердинанд III Габсбург (1608-1657, роки правління 1637-1657).

Цей донатив з колишньої колекції нумізмата "Новачка", був придбаний в 1936 році на британському аукціоні Spink. Монету виставлено в складі, мабуть, найдорожчої, офіційно відомої, колекції золотих і срібних монет у світі, яка налічує 15 тисяч екземплярів. Таку велику кількість монет швейцарські аукціоністи були вимушені розділили: заплановано 15 аукціонів строком на три роки.

Конкретно 6 листопада буде виставлено на продаж 500 виключно золотих монет. Загальна оцінка всієї колекції фахівцями – 80 мільйонів швейцарських франків (84,275 млн євро чи 100 мільйонів доларів США). Власник монет закопав золоті та срібні монети (в коробках від сигар) під час Другої світової війни, побоюючись їх конфіскації нацистами. Про наявність колекції нумізматичних раритетів стало відомо лише на початку 1990-х років.

Нинішній власник монет невідомий, він забажав залишитися анонімом, отримавши нік Traveller – Подорожуючий. Перша частина його колекції (це були британські монети) продавалася на цьому ж цюріхському аукціоні 20 травня 2025 року і викликала ажіотаж серед нумізматів з чималими статками. Загалом було продано монет на 6,3 млн швейцарських франків. Найдорожчою на аукціоні стала золота монета номіналом у п’ять фунтів 1839 року. На ній (див. фото) зображено 20-річну королеву Великої Британії Вікторію (1837–1901). Вона стоїть поряд із левом і тримає в правій руці скіпетр, а у лівій – державу, символи влади монарха.

Золота монета номіналом у 5 фунтів 1839 року. Королева Великої Британії Вікторія (1819-1901, королева з 1837 року)

Коронаційний портрет королеви Вікторії. Художник Джордж Хейтер, 1838-1840 роки

Початкова ціна становила 250 тисяч швейцарських франків, проте після останнього удару молотка вона досягла 800 тисяч (961 076 доларів США, 854 012 євро, 718 981 британський фунт стерлінгів). Покупці ще повинні виплачувати високий відсоток комісійних (від 20 до 23% в залежності від умов на аукціонах), то ж покупцю конкретно цієї монети треба було викласти після придбання раритету у чудовому стані вагою 38,32 г вже 980 тисяч швейцарських франків! І це вже — 1,2 млн доларів США.

Національний музей в Будапешті (Угорщина) і Смітсонівський інститут (Вашингтон, США) мають у своїх колекціях аналогічну монету номіналом у 100 дукатів. "Лише імператор, королі Іспанії та Польщі, князі Трансільванії, архієпископи Зальцбурга та дожі Венеціанської республіки досягли або перевищили найвищу позначку в золоті (50 дукатів) у сфері карбування монет. Золоті гіганти з максимальною вартістю 100 дукатів були викарбувані в хронологічному порядку: королем Карлом I Габсбургом в Іспанії (1516–1526), королем Речі Посполитої Сигізмундом III Ваза у 1621 році (див. фото, початкова ціна, естімейт – 350 тисяч швейцарських франків), Фердинанд III Габсбург у 1629 році та Міхаєм I Апафі, князем Трансільванії, у 1677 році", – писав відомий німецький фахівець з нумізматики Берндт Клюге в книзі "Золоті гіганти", яка вийшла друком у 2010 році.

Золота монета номіналом 100 дукатів 1621 року також буде виставлена на продаж 6 листопада 2025 року. Король Речі Посполитої Сигізмунд III Ваза (1587-1632)

Коронаційний портрет короля Речі Посполитої Сигізмунда III Ваза. Художник Пітер Соутман, 1624 рік

У 1629 році Фердинанд уже був королем Чехії та Угорщини. Батько, імператор Фердинанд II Габсбург (1619–1637) довгий час не дозволяв єдиному синові та наступнику престолу втручатися у політику. В цей час йшла кровопролитна Тридцятилітня війна, яка спочатку мала яскраво виражений релігійний характер – католики проти протестантів. Проте, після вбивства в 1634 році генералісимуса, головнокомандуючого імперської армії Альбрехта фон Валленштайна, Фердинанд-молодший вже отримав омріяну посаду головнокомандуючого. Особливих успіхів на полі битв він не досягнув. Узагалі він був за характером людиною миролюбною, постійно намагався домовитися з супротивниками про мирні переговори і завершення війни. У жовтні 1648 року імператор Фердинанд III Габсбург дозволив своїм дипломатам підписати не дуже вигідний для династії та імперії Вестфальський мир.

Імператор був високоосвіченою людиною. Мав неабиякий художній хист, сучасники вважали його обдарованим поетом і музикантом. Помер 2 квітня 1657 року. Йому ще не виповнилося 49 років.

Чого чекати нумізматам від наступних аукціонів у Цюріху, де будуть виставлятися раритети колекції? Як мінімум нових рекордів, фахівці з нумізматики пророкують високий результат для раритетної монети у 100 дукатів – від двох мільйонів швейцарських франків.