Рідкісні 25 копійок продають майже за 25 тисяч грн: може у вашому гаманці є така монета (фото)

До закінчення торгів залишилось кілька днів

Деякі рідкісні українські монети можна продати значно дорожче за їхню номінальну вартість. Колекціонери готові платити чималі суми за унікальні екземпляри, наприклад, 25 копійок 1992 року випуску продають за 24 тисячі гривень.

Лот викладено на сайті violity.com. Йдеться про 25-копійкову монету 1992 року випуску, 5.1Даг. Продавець зазначив, що вона має мінімальні сліди звернення та перебуває у дуже хорошому стані.

Особливості різновиду 5.1 Даг

Середній зуб тризубу округлий, товстий

Знизу хвостик літери торкається літери Н

Гроно №2 у формі тупокутного трикутника

Група гладка, без насічок

Як випливає з книги "ЛСЗ — перший монетний двір України" авторства А. Люлька, перша монета номіналом 25 копійок була викарбувана 29 вересня 1992 року. Для карбування тоді використовували гладкі матриці, тому різновиди 5.1 Даг не мають насічок на групі (торці монети). Перші екземпляри роздали на згадку працівникам заводу. Інші тиражі знищили, тому що монети з гладкою групою були "незавершеними" і не були призначені для того, щоб потрапити до обігу.

Скільки монет із першого тиражу вціліло, невідомо. Однак на аукціонах різновид 5.1 Даг продається вкрай рідко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати рідкісні монети у своєму гаманці. Звичайні, на перший погляд, копійки можна продати за тисячі гривень.