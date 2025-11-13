Хочете пенсію у 500 доларів – відкладайте. Скільки потрібно заробляти і як довго накопичувати

Штучний інтелект дав відповідь на запитання про пенсії

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню. Прожити за ці гроші, звичайно, практично неможливо, враховуючи стрімке зростання цін на товари та послуги. Погіршує ситуацію і повномасштабна війна, яка впливає в тому числі і на економіку.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, скільки грошей потрібно відкладати щомісяця українцю середнього класу, щоб його пенсія була $500 (за нинішнім курсом — це близько 21 тисячі гривень).

Скільки потрібно заробляти та відкладати?

За розрахунками штучного інтелекту, що базуються на так званому "золотому правилі пенсійних накопичень", щоб у майбутньому отримувати пенсію в 500 доларів, гроші потрібно почати відкладати чим раніше і, що найголовніше, інвестувати їх, щоб вони "працювали" на вас.

Так, щоб мати 500 доларів пенсії щомісяця і ця сума не закінчилася, потрібно мати на рахунку приблизно 150 тисяч доларів. Чому саме така сума? Це необхідна кількість грошей, щоб мати можливість витрачати на рік 6 тисяч доларів (500 $ на місяць). А щоб гроші ($150 000) не закінчувалися і їх не зжерла інфляція, їх потрібно інвестувати у щось, що даватиме щонайменше 7% річних.

Кількість грошей, які потрібно відкладати щомісяця, залежить від того, скільки ви зараз заробляєте і як довго ви накопичуватимете. Відповідно, що раніше почнете, то менше потрібно відкладати.

Наочний приклад:

Якщо ви відноситеся до середнього класу з доходом 30-35 тисяч гривень на місяць і у вас залишається до пенсії 25-35 років, то відкладати з кожної зарплати потрібно приблизно $100 – $200. Це приблизно 10-15% середнього доходу.

Однак, якщо до виходу на пенсію потрібно працювати лише 15 років, то відкладати потрібно значно більше – 470-500 доларів на місяць. А якщо ви молоді і маєте стабільний дохід, а до пенсії ще 35 років працюватимете, то можна відкладати якихось 100 доларів.

При цьому важливо знайти спосіб надійного інвестування, щоб відкладені гроші "працювали на вас" та давали добрі відсотки.

