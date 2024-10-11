Юлію Тимошенко рівно 13 років тому відправили до в’язниці: як вона тоді виглядала (фото, відео)

Згадали й про появу Тимошенко у візку та з високими підборами

Рівно 13 років тому, 11 жовтня 2011-го, Печерський суд Києва визнав експрем’єрміністра України Юлію Тимошенко винною у зловживанні владою та службовими повноваженнями під час укладання газової угоди з Росією у 2009 році.

Лінчування Тимошенко відбувалося за президентства Віктора Януковича. Тоді нардепа засудили до 7 років позбавлення волі, заборонили обіймати державні посади протягом 3 років та зобов’язали відшкодувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 мільярда гривень.

Зачитував вирок скандальний суддя Родіон Кірєєв. 15 жовтня Венеціанська комісія заявила, що Кірєєв взагалі не мав права розглядати справу Тимошенко, оскільки був "тимчасовим суддею" і мав відпрацювати ще 5 років, щоб отримати статус "постійного судді" для розгляду справ такого рівня.

Як виглядала Юлія Тимошенко під час вироку

Політичні аналітики зазначають, що Тимошенко було засуджено за наказом Януковича, щоб усунути її як основного конкурента на президентських виборах, що відбувалися у 2015 році. Світові лідери називали колишнього прем’єр-міністра політв’язнем.

Тимошенко відбувала термін у Харкові у Качанівській виправній колонії. Після втечі Януковича у РФ у лютому 2014 року депутат покинула межі тюремної лікарні, де вона на той момент перебувала.

25 лютого 2014 року Юлія Тимошенко виступила перед Євромайданом в інвалідному візку, але на високих підборах. Це дуже потішило українських користувачів у мережі.

14 квітня 2014 року Верховний суд України закрив "газову" справу проти Тимошенко. 7 липня 2014 року МВС України оголосило у розшук суддю Родіона Кірєєва. Його підозрюють у винесенні наперед неправомірного вироку, за що йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Як виглядає Юлія Тимошенко зараз

Свого часу Юлію Тимошенко назвали "лжемесією". Дізнайтеся, що говорила про депутата Марія Деві Христос із секти "Біле братство" і де вона зараз.