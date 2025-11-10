Захистить у найлютіші морози: канадець поділився дієвим лайфхаком для дешевого утеплення дому

Через вікна втрачається значна частина тепла

В умовах постійних відключень електроенергії у будинках швидко стає холодно. Аби зберегти тепло у помешканні, можна скористатися простим лайфхаком.

Повітряно-бульбашкова плівка допомагає зберегти тепло завдяки маленьким коміркам. Однак поверх неї можна приклеїти ще один предмет, який утеплить помешкання ще краще. Канадець під ніком WistfulSaudade поділився цікавим лайфхаком на платформі Reddit.

Чим утеплити вікна

Для утеплення користувач мережі порадив придбати термоплівку для вікон. У цьому питанні дуже важливо поміряти вікна, аби обрати правильний розмір. Перед приклеюванням важливо протерти вікна сухою ганчіркою, аби плівка не відлипала.

Можна підсушувати вікна феном, коли клеїте плівку. Однак скеровуйте потік повітря по всій поверхні та не вмикайте потужний режим, щоб плівка не розплавилась.

Термоплівка - вдалий захист від втрати тепла, скриншот з Reddit

Є одна дієва порада на платформі Reddit. Можна поклеїти термоплівку поверх повітряно-бульбашкової плівки. У такому випадку пластикова плівка слугуватиме зовнішнім шаром, а бульбашкова буде розташована всередині. При цьому між плівками має утворитися невелика щілина, щоб повітряні кишені зберігали тепло.

Можна поклеїти одразу і бульбашкову плівку, і термоплівку, скриншот з Reddit

Користувач мережі зазначив, що після приклеювання плівок у його будинку стало значно тепліше.

Раніше "Телеграф" розповідав, який простий трюк допоможе уникнути вологи на вікнах. Цей засіб є вдома у кожного.