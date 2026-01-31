Рус

Український замінник російської лайки призвів до курйозу у Monobank. Як виник яскравий вираз

Олена Руденко
Дівчина, босі ноги, українська мова
Дівчина, босі ноги, українська мова. Фото Колаж "Телеграф"

Наша мова має вирази та слова на всі випадки життя

В українській мові є чимало яскравих та образних лайливих виразів. Вони звучать пристойніше ніж російські відповідники, наприклад — "Йосип босий".

"Телеграф" розповідає про цей фразеологізм. Цей вираз має кілька варіантів:

  • Йосип Драний
  • Йосип на кобилі
  • Йосип за пеньком

Цей вираз використовується для емоційного забарвлення мови. Скоріш за все, ці фразеологізми є цензурним замінником (евфемізмом) для лайки "**б твою/його мати".

Це — українські відповідники російським евфемізмам "йолки-палки", "йо-майо" тощо. Жодного відношення до будь-якого Йосипа (наприклад радянського диктатора Йосипа Сталіна, як дехто думає) ці вирази не мають. Річ у тому, що ім'я починається на "йо".

Приклади вживання:

  • Йосип босий! Шо це було?
  • Ну, Йосип драний, такого повороту я не очікував
  • Та йди ти, Йосип босий, зі своїми порадами!

Вираз "Йосип драний" призвів до курйозної ситуації з клієнтом Монобанк

До слова, вираз "Йосип драний" використовує навіть Monobank у своєму додатку у повідомленнях про помилки. Стався навіть курйоз — клієнт, на ім'я Йосеф подумав, що у сповіщенні Monobank "Йосип драний, це ж помилка" неправильно написали його ім'я. Він навіть поскаржився у підтримку банку.

Раніше "Телеграф" розповідав про моторошне українське прокляття. Як звучить одна з яскравих українських лайок з німецьким корінням.

