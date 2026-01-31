Украинский заменитель российского ругательства привел к курьезу в Monobank. Как возникло яркое выражение

В нашем языке есть выражения и слова на все случаи жизни

В украинском языке немало ярких и образных бранных выражений. Они звучат более прилично, чем российские аналоги, например — "Йосип босий".

"Телеграф" рассказывает об этом фразеологизме. Это выражение имеет несколько вариантов:

Йосип Драний

Йосип на кобилі

Йосип за пеньком

Это выражение используется для эмоциональной окраски языка. Скорее всего, эти фразеологизмы являются цензурным заменителем (эвфемизмом) для ругательства "**б твою/його мати".

Это — украинские соответствия российским эвфемизмам "елки-палки", "йо-майо" и т.д. Никакого отношения к любому Йосипу (например, советскому диктатору Иосифу Сталину, как некоторые думают) эти выражения не имеют. Дело в том, что имя начинается на "йо".

Примеры употребления:

Йосип босий! Шо це було?

Ну, Йосип драний, такого повороту я не очікував

Та йди ти, Йосип босий, зі своїми порадами!

Выражение "Йосип драний" привело к курьезной ситуации с клиентом Монобанк

К слову, выражение "Йосип драний" использует даже Monobank в своем приложении в сообщениях об ошибках. Произошел даже курьез — клиент, по имени Йосеф подумал, что в уведомлении Monobank "Йосип драний, це ж помилка" неправильно написали его имя. Он даже пожаловался в поддержку банка.

