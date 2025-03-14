Покинув хворого сина, одружився з сестрою і удочерив її дітей: секрети особистого життя вченого Ейнштейна

Перша дружина генія мала відношення до багатьох його наукових відкриттів

Відомий у всьому світі фізик-теоретик Альберт Ейнштейн входить до списку відомих особистостей, які уклали шлюби зі своїми родичами. У великого вченого, як виявляється, був бурхливий роман із двоюрідною сестрою, заради неї він пішов від дружини та хворого на шизофренію сина.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя великого генія Альберта Ейнштейна, який народився рівно 146 років тому, 14 березня 1879 року. Ми дізналися цікаві факти його біографії.

Що відомо про особисте життя Альберта Ейнштейна

Перший шлюб із Мілевою Марич

Перша дружина Альберта Ейнштейна з юності захоплювалася наукою і прагнула здобути освіту, що тоді для дівчат було складним завданням. Але Мілева Марич демонструвала великі успіхи у навчанні та була зарахована до Політехнічного інституту в Цюриху.

Мілева Марич — перша дружина Ейнштейна

Там дівчина познайомилася з Альбертом Ейнштейном, але вона була старша на три роки й спочатку не сприймала серйозного хлопця з пишною шевелюрою. Але все ж таки Альберт викликав у неї симпатію, оскільки був привабливим і захоплював її своїм інтелектом.

Альберт Ейнштейн підкорив Мілеву своїм інтелектом та чарівністю

Але батьки Ейнштейна чинили опір їхнім стосункам і спробували розлучити пару. Вченого відправили до Італії, але Мілена приїжджала до нього та проводила з ним романтичні вечори.

Незабаром дівчина завагітніла, але Ейнштейн не горів бажанням заводити сім’ю, тому Мілена вирушила додому до рідних і народила там у 1902 року дівчинку Лізерл. Але що з нею трапилося ніхто точно не знає, можливо, дочка великого генія померла в дитинстві, або її віддали на усиновлення, а документи були втрачені. Альберт її не бачив і не був з Мілевою, коли вона народжувала первістка.

Мілева народила Ейнштейну трьох дітей

Перед смертю батько Ейнштейна благословив його на союз із Мілевою і незабаром вони одружилися. Пара жила у Берні, де Альберт працював патентним клерком. Дружина вченого знову завагітніла і в 1904 народився син Ганса.

Два сини Альберта Ейнштейна, Едуард та Ганс

Через рік Ейнштейн опублікував п’ять плідних робіт, у тому числі "Про електродинаміку тіл, що рухаються", активно розвивав кар’єру вченого і в 1910 році його кандидатуру вперше висунули на Нобелівську премію. Але є припущення, що до великих наукових відкриттів Альберта його дружина Мілева мала безпосереднє відношення. Але жінка не претендувала на якесь авторство, оскільки вважала себе з Ейнштейном одним цілим.

У 1910 році Мілева знову стала мамою. На світ з’явився син Едуард "Тете", але стосунки з чоловіком перестали бути близькими. Альберт почав зраджувати дружину з колишньою коханою з університету, а потім і зовсім покинув дружину та молодшого сина, у якого діагностували шизофренію.

Альберт Ейнштейн із новонародженим сином

Другий шлюб із двоюрідною сестрою Ельзою Левенталь

Якось у Берліні вчений зустрів свою двоюрідну сестру з боку матері Ельзу Левенталь. І між ними дуже швидко спалахнув роман.

Альберт перестав приходити додому до дружини та дітей, Мілева просила його повернутися, а потім все ж таки зважилася на розлучення. Великий геній одружився зі своєю сестрою Ельзою та удочерив її двох дітей.

Альберт Ейнштейн одружився зі своєю двоюрідною сестрою

Але в договорі про розлучення пари був пункт, що якщо Ейнштейн отримає Нобелівську премію, то віддасть ці гроші Мілеві. У 1948 році перша дружина фізика померла, але своє життя вона присвятила догляду за молодшим сином, який тяжко хворів. Усі гроші вона витратила на його лікування. Що стосується старшого сина Ейнштейна Ганса, то він у 1938 році слідом за батьком вирушив до США і став спеціалістом з гідравліки та професором Каліфорнійського університету.

Альберт Ейнштейн покинув хворого сина та удочерив дітей сестри

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