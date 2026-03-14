Клопи забудуть дорогу до вашого городу: посадіть цю рослину-вбивцю шкідників

Це допоможе знищити овочевого і мармурового шкідника

Одна популярна рослина може стати надійним щитом проти навали клопів. Завдяки своїм ефірним оліям він не лише відлякує комах від врожаю, а й не пускає їх до житлових приміщень.

Фахівці сайту Femcafe.hu пишуть, що ця рослина — базилік. "Телеграф" розповість трохи більше про його головний секрет ефективності.

Речовина евгенол, що міститься в ефірних оліях базиліка, є головним ворогом клопів, зокрема зеленого овочевого та мармурового. Цей природний компонент створює потужний ароматичний бар'єр, який змушує шкідників триматися на відстані від місць висадки рослини.

Базилік - ворог клопів. Фото - "Телеграф"

Використання базиліка як репеленту дозволяє ефективно захистити врожай без застосування токсичних хімікатів, пропонуючи екологічно безпечну альтернативу традиційним засобам боротьби.

Як правильно висаджувати базилік для захисту

Для максимального ефекту фахівці радять дотримуватися наступних правил:

Локація: висаджуйте базилік по краях грядок із овочами та фруктами, а також біля входів до будинку.

Кількість: чим більше кущів базиліка на ділянці, тим інтенсивніший запах і сильніша відлякувальна дія.

Догляд: регулярно прищипуйте квіткові бутони. Це подовжить період активного виділення аромату та життя рослини.

Комбінування: для посилення захисту базилік можна поєднувати з лавандою, перцевою м'ятою або календулою.

Особливості вирощування

Базилік — теплолюбна рослина, яка не переносить заморозків, тому у відкритий ґрунт його варто висаджувати не раніше травня. Він потребує багато світла, регулярного поливу та добре дренованого ґрунту (надмірна вологість призводить до гниття коренів). Рослину можна успішно вирощувати не лише на городі, а й у горщиках на балконах, терасах або в теплицях для захисту найчутливіших культур.

