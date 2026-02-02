Росіяни зламають голову. Яке українське слово не перекладається на жодну іншу мову

Зазвичай його можна побачити в літературних творах

В українській мові є слова, які неможливо перекласти на іноземну чи російську. До них відноситься дієслово "чимчикувати".

"Телеграф" розповість, що воно означає та які відповідники можна використовувати під час перекладу. Зауважимо, що фактично "чимчикувати" — це розмовне слово, яке часто можна побачити в літературних творах.

За даними тлумачного словника, "чимчикувати" — це швидко йти, поспішати, часто ступати чи дріботіти. Зазвичай, про людину, яка швидко йде кажуть, що вона чимчикує. Використання цього слова часто можна почути в побуті чи в літературних творах. Воно вважається суто українським та не має перекладу на інші мови.

Приклади вживання:

Моріг зелений перерізується посередині биндочкою — стежкою, по котрій чимчикують ноги молодиць, дівчат, чоловіків, поспішаючи у місто на базарний день (Коцюб., І, 1955, 458);

ноги молодиць, дівчат, чоловіків, поспішаючи у місто на базарний день (Коцюб., І, 1955, 458); Поспішаю оце до тебе, а мені зустрічається дід-мороз. Куди чимчикуєш ? — питає він (Гур., Новели, 1951, 48);

? — питає він (Гур., Новели, 1951, 48); Він чимчикував кудись широким кроком із незалежним виглядом (Ткач, Жди.., 1959, 77).

Якщо ж все ж треба знайти відповідник до "чимчикувати" в іншій мові, можна використати його синонім "швидко йти". Щоправда, тоді може втратитись емоційний настрій виразу. До слова, під час спроб перекласти "чимчикувати" через перекладач можна отримати досить дивні та непідходящі варіанти, як на фото нижче.

Як перекладається чимчикувати

Раніше "Телеграф" розповідав, що українське слово "щем" неможливо перекласти на іноземну мову.