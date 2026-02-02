Россияне сломают голову. Какое украинское слово не переводится на любой другой язык

Обычно его можно увидеть в литературных произведениях

В украинском языке есть слова, которые невозможно перевести на иностранный или русский. К ним относится глагол "чимчикувати".

"Телеграф" расскажет, что он означает и какие соответствия можно использовать при переводе. Заметим, что фактически "чимчикувати" — это разговорное слово, которое часто можно увидеть в литературных произведениях.

По данным толкового словаря, "чимчикувати" — это быстро идти, спешить, часто ступать. Обычно о человеке, который быстро идет, говорят, что он чимчикує. Использование этого слова часто можно услышать в обиходе или в литературных произведениях. Оно считается чисто украинским и не имеет перевода на другие языки.

Примеры использования:

Моріг зелений перерізується посередині биндочкою — стежкою, по котрій чимчикують ноги молодиць, дівчат, чоловіків, поспішаючи у місто на базарний день (Коцюб., І, 1955, 458);

ноги молодиць, дівчат, чоловіків, поспішаючи у місто на базарний день (Коцюб., І, 1955, 458); Поспішаю оце до тебе, а мені зустрічається дід-мороз. Куди чимчикуєш ? — питає він (Гур., Новели, 1951, 48);

? — питає він (Гур., Новели, 1951, 48); Він чимчикував кудись широким кроком із незалежним виглядом (Ткач, Жди.., 1959, 77).

Если же все же нужно найти соответствие к "чимчикувати" в другом языке, можно использовать его синоним "быстро идти". Правда, тогда может потеряться эмоциональное настроение выражения. К слову, при попытке перевести "чимчикувати" через переводчик можно получить довольно странные и неподходящие варианты, как на фото ниже.

Как переводится ожидать

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинское слово "щем" невозможно перевести на иностранный язык.