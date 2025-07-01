Столик на чотирьох та бар. Як виглядають унікальні вагони-ресторани "Укрзалізниці" (фото)

Вони, ніби з ретро-фільму

"Укрзалізниця" має чимало цікавих та унікальних вагонів, серед яких є навіть вагон-ресторан. Їх зазвичай додавали до деяких великих рейсів, до прикладу, Миколаїв-Рахів.

"Телеграф" покаже, як виглядають вагони-ресторани УЗ та що в них особливого. Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення залізнична компанія прибрала такі вагони з міжнародних рейсів з міркувань безпеки.

Вагон-ресторан "Укрзалізниці"

Кроківський вагонобудівний завод (КВБЗ) виготовляв два типи вагонів-ресторанів. Один більш сучасний з відповідним інтер'єром, а інший — менш сучасний.

До більш сучасного варіанту можна віднести вагон-ресторан мод. 61-779Р. Він призначений для забезпечення гарячим харчуванням пасажирів поїзда по замовленнях. Цей вагон може приєднуватись до складу та курсувати зі швидкістю руху до 160 км/год.

На фото видно, що цей вагон-ресторан виконаний у бежево-коричневому кольорі. Має столики та по чотири сидіння біля них. Також є бар з двома стільцями. Окремо варто відзначити кухню, де готують страви для пасажирів. Зауважимо, що наповнення меню залежить не тільки від сезону, а й від тривалості рейсу.

Бар у вагоні-ресторані

Кухня у вагоні-ресторані

Також є вагон-ресторан 61-779Е1. Він більш старий та виглядає доволі цікаво, ніби з якось ретро-фільму. Тут столи застелені скатертинами, а на них стоять вази з квітами. Біля кожного стола по чотири місця. Є невеличкий бар.

Столик у вагоні-ресторані

Зауважимо, що наразі в поїздах "Укрзалізниці" немає класичних вагонів-ресторанів чи вагонів-буфетів. Лише поїзди Intercity та Intercity+ обладнані бортовими кафе-вагонами, які працюють по принципу самообслуговування або з обслуговуванням у купе.

Додамо, що до карантину у 2020 році "Укрзалізниця" мала вагони‑ресторани у складі деяких поїздів, як-от Одеса–Москва (№ 24/23) та Миколаїв–Рахів (№ 133/134), а також вагони‑буфети у нічних експресах № 17/18 "Мрія" (Харків–Ужгород) та № 21/22 (Харків–Трускавець).

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі поїзди в Україні мають незвичні вагони-купе.